Pole Position by Allwyn: Μην χάσετε το ραντεβού μας με την F1 (vid)

Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν που κέρδισε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1 σε ένα εντυπωσιακό photo finish απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν.

Ο αγώνας στους στενούς δρόμους του Μπακού μας χάρισε νέες συγκινήσεις και επιστροφή στις νίκες για τον Ράσελ, ο οποίος άντεξε στην πίεση του Φερστάπεν. Τη μεταξύ τους μάχη και τα νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα θα τα αναλύσουμε εκτενώς στη σημερινή μας εκπομπή.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.