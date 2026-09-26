Η Formula 1 συνεχίζει χωρίς ανάσα, με το Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία να ακολουθεί μόλις μία εβδομάδα μετά το Μπακού.

Η Formula 1 αφήνει πίσω της το Μπακού μετά το GP Αζερμπαϊτζάν και μπαίνει στην πλέον απαιτητική περίοδο της σεζόν. Με άγνωστο ακόμα τον ακριβή αριθμό των Grand Prix που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, οι ομάδες και οι οδηγοί έχουν μπροστά τους ένα συνεχές ταξίδι από την Ασία στην Αμερική.

Η δράση συνεχίζεται χωρίς ανάσα την επόμενη εβδομάδα, με το Grand Prix Μπαχρέιν να μεταφέρεται εκτάκτως στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, σε ένα ιδιαίτερο τριήμερο που φέρνει ξανά τη Formula 1 στην ιστορική πίστα της Μαλαισίας. Η διοργάνωση διατηρεί την ονομασία GP Μπαχρέιν, παρότι διεξάγεται στο Σεπάνγκ.

Ακολουθεί αμέσως, στις 9-11 Οκτωβρίου, το νυχτερινό Grand Prix Σιγκαπούρης στη Μαρίνα Μπέι. Πρόκειται για το τελευταίο Sprint weekend της σεζόν, με τον αγώνα Sprint να διεξάγεται το Σάββατο και το κυρίως Grand Prix την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Μπαχρέιν (Μαλαισία / Σεπάνγκ)

2-4 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 10:00

GP Σιγκαπούρης (Μαρίνα Μπέι)*

9-11 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 15:00

GP ΗΠΑ (Όστιν / Circuit of the Americas)

23-25 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 20:00

* Περιλαμβάνει Αγώνα Sprint.