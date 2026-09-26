Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στο Μπακού για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, μετά τις ποινές που άλλαξαν τη σειρά εκκίνησης.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο 15ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και οι κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής μάς έδωσαν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σειρά εκκίνησης.

Η μάχη στους δρόμους του Μπακού θα έχει διάρκεια 51 γύρους, με την εκκίνηση, το slipstream στη μεγάλη ευθεία και τη στρατηγική να αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Οι ποινές που επιβλήθηκαν μετά τις κατατακτήριες έφεραν επιπλέον αλλαγές στο τελικό grid.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το grid του αγώνα

Ο οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, θα βρίσκεται στην πρώτη θέση του grid, έχοντας δίπλα του τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Βρετανός πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό τελευταίο γύρο στο Q3 και κατέκτησε την pole position με διαφορά 0,837 δλ.

Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν ο οδηγός της McLaren Racing, Όσκαρ Πιάστρι, και o Ισάκ Χατζάρ της Red Bull Racing, με τον Γάλλο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές φιγουράρουν στην τρίτη σειρά της εκκίνησης, με τον Λάντο Νόρις να βρίσκεται μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον.

Στην τέταρτη σειρά θα βρίσκονται δύο πρώην teammates. O Πιερ Γκασλί της Alpine έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και δίπλα του θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε κακές κατατακτήριες δοκιμές.

Η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με το αποτέλεσμα των κατατακτήριων αφορά τον οδηγό της Williams, Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός είχε καταταχθεί 9ος, όμως δέχθηκε ποινή πέντε θέσεων επειδή δεν επιβράδυνε επαρκώς υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας και θα εκκινήσει 14ος. Έτσι, οι Φράνκο Κολαπίντο, Όλι Μπέαρμαν, Λίαμ Λόσον, Άλεξ Άλμπον και Εστεμπάν Οκόν κερδίζουν από μία θέση. Ποινή τριών θέσεων επιβλήθηκε και στον Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac, για παρεμπόδιση του Πιάστρι στις κατατακτήριες.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.