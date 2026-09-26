Απογοητευμένος με την εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αζερμπαϊτζάν ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε.

Πριν ξεκινήσουν οι κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Μαξ Φερστάπεν δεν περίμενε πως θα πλασαριστεί στην 8η θέση. Παρά την πρωτιά του στο FP3 όλα πήγαν λάθος για τον Ολλανδό, με την απογοήτευση να τον κυριεύει μετά το τέλος του FP3.

Ο Φερστάπαν ανέφερε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία του κόστισαν ένα καλύτερο πλασάρισμα. Όμως, δεν πιστεύει πως θα μπορούσε να διεκδικήσει την pole position από τον Τζορτζ Ράσελ.

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Το πρόβλημα στις ευθείες

Ο Φερστάπεν ήταν ξεκάθαρος ότι το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στην τελευταία περίοδο, αλλά τον επηρέαζε σε ολόκληρη τη διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά στην απόδοση της μονάδας ισχύος σε σχέση με το άλλο μονοθέσιο της Red Bull ήταν ήδη εμφανής από το Q1.

«Ολόκληρη η διαδικασία των κατατακτήριων δεν ήταν όπως θα έπρεπε. Από το Q1 ο κινητήρας μου ήταν περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο αργός στις ευθείες σε σχέση με τον teammate μου και δεν μπορούν να εξηγήσουν ή να καταλάβουν το γιατί. Οπότε βρίσκεσαι αμέσως σε μειονεκτική θέση».

Παρά τα προβλήματα, ο τετράκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής θεωρεί ότι η pole position πιθανότατα δεν ήταν εφικτή απέναντι στην ταχύτητα που έδειξε ο Ράσελ. Πιστεύει, όμως, ότι μία θέση πολύ πιο ψηλά στη σειρά εκκίνησης ήταν μέσα στις δυνατότητες της Red Bull.

«Κοιτάζοντας τον γύρο του Τζορτζ, δεν νομίζω ότι θα παλεύαμε για την pole, αλλά υπήρχε ένα κενό πίσω του και θα έπρεπε να είχαμε βρεθεί εκεί αρκετά εύκολα. Όταν όμως έχεις τόσα πολλά προβλήματα, δεν αξίζεις και να βρίσκεσαι εκεί. Πρέπει να είμαστε πιο αξιόπιστοι και να έχουμε καλύτερο έλεγχο αυτών των πραγμάτων. Όλο το τριήμερο ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, το μονοθέσιο είχε καλή αίσθηση και μετά αντιμετωπίζουμε τόσα προβλήματα στις κατατακτήριες. Απλώς δεν είναι αρκετά καλό».

Saturday's starting order is set 🔐



We'll give it our all tomorrow 💙#F1 || #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/GKUAntUYiQ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 25, 2026

Προβλήματα παντού

Ο Φερστάπεν αποκάλυψε πόσο μεγάλη ήταν η απογοήτευσή του τη στιγμή που η ομάδα τού ζήτησε να συνεχίσει παρά το πρόβλημα: «Ξαφνικά η μπαταρία δεν ήταν γεμάτη. Δεν φορτίζει, δεν λειτουργεί. Και μετά μου λένε ότι πρέπει να πιέσω με μισή μπαταρία. Τους είπα “αφήστε με ήσυχο”. Για μία στιγμή είχα πραγματικά τελειώσει με όλο αυτό. Μετά τον γύρο που εγκατέλειψα επειδή η μπαταρία ήταν μισογεμάτη, έπεσε υπερβολικά και η θερμοκρασία των ελαστικών. Δεν μπορείς να πιέσεις επειδή το μονοθέσιο δεν λειτουργεί, άρα δεν μπορείς να βάλεις αρκετή θερμοκρασία στα ελαστικά. Προσπάθησα να ανεβάσω όσο περισσότερη θερμοκρασία μπορούσα και να πιέσω στον τελευταίο γύρο, αλλά έχανα σε τελική ταχύτητα και είχα και την κίτρινη σημαία από τον Λάντο μπροστά μου. Και κάπως έτσι καταλήξαμε εδώ».

Το πρόβλημα, πάντως, δεν περιοριζόταν μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια. Ο Φερστάπεν ανέφερε ότι και η λειτουργία του engine braking παρουσίαζε ασυνήθιστη συμπεριφορά.

«Το engine braking ήταν επίσης περίεργο. Κάποιες φορές ήταν σαν να τραβούσες χειρόφρενο σε ορισμένες στροφές. Οπότε, ναι, κάτι πάει σοβαρά λάθος. Δεν είναι αρκετά καλό».

Όταν ρωτήθηκε αν η Red Bull θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα πριν από τον αγώνα, δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος: «Δεν ξέρω. Πρέπει να εξετάσουν αν μπορεί να διορθωθεί με αυτόν τον κινητήρα. Είναι κρίμα, φυσικά, όταν είσαι τόσο δυνατός σε όλο το τριήμερο και μετά ουσιαστικά τα πετάς όλα στα σκουπίδια».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.