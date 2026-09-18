Μία διαφορετική πρόκληση είχε να αντιμετωπίσει ο Μαξ Φερστάπεν, η οποία ήταν ξεκάθαρα πιο διασκεδαστικά από ολόκληρο το τριήμερο της Μαδρίτης.

Ο Μαξ Φερστάπεν βρήκε το καλύτερο «φάρμακο» έπειτα από το δίχως δράση Grand Prix Ισπανίας, στο οποίο τερμάτισε 2ος. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing πήρε μέρος σε έναν αγώνα kart έχοντας 100 αντιπάλους.

Ο 4 φορές πρωταθλητής της Formula 1 ξεκίνησε από την 101η θέση και πέρασε και τους 100 αντιπάλους του στο «Max vs 100», τον αγώνα καρτ που διοργάνωσε η Red Bull στο Σίλβερστον. Χρειάστηκε 14 από τους 30 διαθέσιμους γύρους και περίπου 35 λεπτά για να ολοκληρώσει την πρόκληση.

Η σύνθεση του grid είναι απαραίτητη για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα. Ο Φερστάπεν δεν αντιμετώπισε άλλους οδηγούς Formula 1 ή επαγγελματίες οδηγούς kart. Στον αγώνα πήραν μέρος δημοσιογράφοι, social media ινφλουένσερ και ορισμένοι φίλοι των αγώνων. Οι μόνοι επαγγελματίες από άλλα αγωνίσματα, ήτανο οδηγός drift Σι Χιούν Παρκ και ο αναβάτης enduro Πολ Ταρές.

Μια πρόκληση με ιδιαίτερους κανόνες

Κάθε αντίπαλος αποκλειόταν όταν το πίσω μέρος του καρτ του Φερστάπεν έφτανε στο ύψος του μπροστινού μέρους του δικού του. Η εκκίνηση ήταν χαοτική, με τον Φερστάπεν να κάνει 63 προσπεράσεις στον πρώτο γύρο αποκλείοντας όλους αυτούς τους οδηγούς. Στη συνέχεια, ο Ολλανδός μείωσε τη διαφορά από τους πρωτοπόρους, ώσπου πέρασε τελευταίο τον Τζάκι Μάρτενς.

Ο Μάρτενς, δημοσιογράφος της Formula 1, κατετάγη δεύτερος. Τρίτος ήταν ο Λιούις Όσλερ, τεχνικός της Red Bull Ford Powertrains, ενώ ο Ταρές έφτασε στην πέμπτη θέση. Ο ταχύτερος γύρος του Φερστάπεν ήταν 2:20,673, έναντι 2:23,327 του Μάρτενς.

¡¡DE CUARTO A GANAR LA CARRERA!! ¡¡MAX VERSTAPPEN PASÓ 100 RIVALES!!



📺 #MaxVs100 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8Mpwe7dLOG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026

Μετά τον αγώνα, ο Φερστάπεν ανέφερε: «Όταν πήγα στην εκκίνηση και είδα 100 καρτ μπροστά μου, ανησύχησα λίγο. Μετά τον πρώτο γύρο, με όλο αυτό το χάος, σκέφτηκα ότι το είχαμε υπό έλεγχο. Άρχισε να γίνεται πραγματικά διασκεδαστικό και, μόλις βρήκα ρυθμό, μπορούσα να τους προσπερνώ έναν έναν και έβλεπα τη διαφορά να μειώνεται. Ήταν πολύ συναρπαστικό».

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