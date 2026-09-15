Το ανανεωμένο ηλεκτρικό SUV της Changan έφτασε στην Ελλάδα με νέα μπαταρία, βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης και πλούσιο εξοπλισμό.

Η Changan παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το ανανεωμένο DEEPAL S07 Pro, ενισχύοντας το αμιγώς ηλεκτρικό D-SUV στους τομείς της αυτονομίας, της φόρτισης και της οδικής συμπεριφοράς.

Το μοντέλο αποκτά νέα μπαταρία τεχνολογίας LFP, αυξημένη ισχύ φόρτισης, ανάρτηση επιλεκτικής απόσβεσης και πρόσθετες λειτουργίες ελέγχου της πρόσφυσης. Παράλληλα, διατηρεί τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας της έκδοσης Ultra.

Αυτονομία έως 728 χλμ στην πόλη

Η νέα μπαταρία LFP έχει χωρητικότητα 77,94 kWh και, σύμφωνα με την Changan, προσφέρει αυξημένη θερμική σταθερότητα και ασφάλεια. Η μεικτή αυτονομία του DEEPAL S07 Pro φτάνει τα 500 χλμ βάσει WLTP, ενώ στον αντίστοιχο αστικό κύκλο μπορεί να αγγίξει τα 728 χλμ.

Η μέγιστη ισχύς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος αυξάνεται στα 200 kW. Έτσι, η αναπλήρωση της μπαταρίας από το 30% στο 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 15 λεπτά. Για φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα υποστηρίζεται ισχύς έως 11 kW.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει 190 kW, τα οποία αντιστοιχούν σε 258 ίππους, και 290 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, με την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,8 δευτερόλεπτα.

Νέα ανάρτηση και καλύτερος έλεγχος της πρόσφυσης

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται πλέον ανάρτηση Frequency Selective Damping με Hydraulic Rebound Stop. Η απόσβεση προσαρμόζεται στις διαφορετικές συχνότητες των κινήσεων που προκαλεί το οδόστρωμα, με στόχο την καλύτερη απορρόφηση των ανωμαλιών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του αμαξώματος στις στροφές και στο φρενάρισμα.

Σύμφωνα με την Changan, το DEEPAL S07 Pro είναι το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που διαθέτει τη συγκεκριμένη τεχνολογία ανάρτησης.

Στα προγράμματα Eco, Comfort, Sport και Customize προστίθεται πλέον το Snow, το οποίο προσαρμόζει τη λειτουργία του συστήματος κίνησης για ολισθηρές και χειμερινές συνθήκες.

Τα συστήματα Super Anti-Slip και Dynamic Motor Control μπορούν να ρυθμίσουν την παρεχόμενη ροπή μέσα σε 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ολίσθηση των τροχών σε βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι ή πάγο.

Σχεδίαση, εξοπλισμός και πρακτικότητα

Εξωτερικά, το ανανεωμένο S07 διατηρεί την coupe-SUV σιλουέτα του και αποκτά πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος. Την εικόνα συμπληρώνουν οι κρυφές ηλεκτρικές χειρολαβές, τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο, η φωτιστική υπογραφή LED και οι ζάντες Aeroblade 20 ιντσών με ελαστικά Continental.

Το μήκος του αμαξώματος ανέρχεται στα 4.750 χιλιοστά και το μεταξόνιο στα 2.900 χιλιοστά. Η καμπίνα διαθέτει πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,9 τ.μ. με ηλεκτρικό σκίαστρο, καθώς και εμπρός καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, θέρμανση, εξαερισμό και λειτουργία μνήμης. Οι επενδύσεις είναι κατασκευασμένες από vegan δέρμα, ενώ ο διζωνικός κλιματισμός διαθέτει χειροκίνητα ρυθμιζόμενους αεραγωγούς.

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη Sunflower 15,6 ιντσών, η οποία στρέφεται ηλεκτρικά προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Συνεργάζεται με AR Head-Up Display, το οποίο προβάλλει πληροφορίες οδήγησης και πλοήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση smartphone 40 W, κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αυτόματα αναδιπλούμενους καθρέφτες και δυνατότητα Vehicle-to-Load.

Στον τομέα της ασφάλειας υπάρχουν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, ανίχνευση τυφλού σημείου και προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης.

Ο κύριος χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 510 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.385 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πρόσθετος χώρος 125 λίτρων, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.500 κιλά.

Τιμή και εγγύηση

Το DEEPAL S07 Pro διατίθεται στην έκδοση Ultra, με τιμή καταλόγου 44.990 ευρώ. Το Changan EV Bonus μειώνει την τιμή κατά 3.000 ευρώ, ενώ με την προσθήκη της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 38.990 ευρώ.

Το μοντέλο συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χλμ και εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ για την μπαταρία υψηλής τάσης. Παρέχεται επίσης οδική βοήθεια για 7 χρόνια.

Το ανανεωμένο DEEPAL S07 Pro διατίθεται μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Changan Hellas σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης, με το δίκτυο να βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω ανάπτυξης.