Μία μίνι κόντρα ξεκίνησε στη Formula 1 ανάμεσα στους Φερνάντο Αλόνσο και Κάρλος Σάινθ, με αφορμή το συμβάν τους στον αγώνα του Madring.

Το Grand Prix Ισπανίας δεν εξελίχθηκε με ιδανικό τρόπο για τους τοπικούς ήρωες. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Κάρλος Σάινθ συγκρούστηκαν στον 14ο γύρο του αγώνα και στη συνέχεια παρουσίασαν δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.

Ο Αλόνσο επιχειρούσε να περάσει τον οδηγό της Williams για τη 17η θέση στην προσέγγιση της στροφής 5. Η Aston Martin κινήθηκε προς τη δεξιά πλευρά, όμως ο Σάινθ έκλεισε προς την αγωνιστική γραμμή κατά το φρενάρισμα. Με τον τοίχο να βρίσκεται δίπλα του, ο Αλόνσο δεν είχε περιθώριο να αποφύγει την επαφή.

Ο πίσω δεξιός τροχός της Williams χτύπησε την εμπρός αεροτομή της Aston Martin, αφαιρώντας το πλευρικό της τμήμα. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αντέδρασε αμέσως μέσω του ασυρμάτου.

«Στην εκκίνηση συγκρούστηκε με δύο οδηγούς. Τώρα με έκλεισε προς τον τοίχο κατά το φρενάρισμα», ανέφερε ο Αλόνσο προς την ομάδα του, ζητώντας ουσιαστικά να εξεταστεί το περιστατικό.

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Ο «πόλεμος» δηλώσεων των Σάινθ και Αλόνσο

Μετά το τέλος του αγώνα στο Madring o Σάινθ διαφώνησε με την απόφαση των αγωνοδικών να τον τιμωρήσουν με ποινή 5 δευτερολέπτων. Μάλιστα άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο συμπατριώτης του ανέδειξε το περιστατικό μέσω του ασυρμάτου.

«Νομίζω ότι διαμαρτυρήθηκε στον ασύρματο και κατάφερε να μου επιβληθεί ποινή, όπως πάντα. Είναι η φύση αυτής της στροφής. Υπάρχει χώρος μόνο για ένα μονοθέσιο, όχι για δύο. Δεν μπορείς να κοιτάζεις συνεχώς στους καθρέφτες ενώ στρίβεις δεξιά και αριστερά. Κάποια στιγμή πρέπει να επικεντρωθείς στη δική σου γραμμή. Δεν πιστεύω ότι ο Φερνάντο είχε βρεθεί δίπλα μου», δήλωσε.

Ο Αλόνσο επέμεινε ότι η κίνηση ήταν αχρείαστη, τονίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετώπισε λόγω της ταχύτητας και της μικρής απόστασης από τον τοίχο.

«Υπήρχε αρκετός χώρος στα αριστερά. Εγώ βρισκόμουν δίπλα στον τοίχο στα δεξιά με 340 χλμ/ώρα. Δεν υπήρχε λόγος να συμβεί αυτό», ανέφερε.

Ο Σάινθ εγκατέλειψε τον αγώνα, ενώ ο Αλόνσο τερμάτισε 17ος, δύο γύρους πίσω από τον νικητή, Κίμι Αντονέλι.

Careful, guys! 😳



Fernando Alonso wasn't too impressed after contact with fellow Spaniard Carlos Sainz! 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/7qfsuBL4BX — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

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