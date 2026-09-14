Η νέα πίστα της Μαδρίτης υποσχέθηκε ρίσκο, ταχύτητα και θέαμα. Στο πρώτο της GP, όμως, παρέδωσε μιαν ανιαρή παράσταση, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των οδηγών και των θεατών.

Η Formula 1 αγαπά τις μεγάλες πρεμιέρες. Νέα πόλη, νέο σκηνικό, φρέσκες εικόνες και η υπόσχεση ότι κάτι ρηξικέλευθο έρχεται να ταράξει το πρωτάθλημα. Το Madring είχε στα χαρτιά όλα τα συστατικά της επιτυχίας: γρήγορες καμπές, μπαριέρες σε απόσταση αναπνοής, μια θεαματική υπερυψωμένη στροφή 24 μοιρών και ένα μητροπολιτικό περιβάλλον έτοιμο να χαρίσει στην ισπανική πρωτεύουσα το δικό της Grand Prix.

Μόνο που η Formula 1 δεν είναι διαγωνισμός για το πιο εντυπωσιακό πλάνο από drone. Είναι αγώνας. Και το παρθενικό Grand Prix της Μαδρίτης απέδειξε με σκληρό τρόπο ότι μια πίστα μπορεί να κόβει την ανάσα στον ένα γύρο του Σαββάτου, αλλά να αποδεικνύεται βασανιστικά πληκτική σε μια διαδρομή 57 γύρων την Κυριακή.

Ο Κίμι Αντονέλι πανηγύρισε την ιστορική πρώτη νίκη στο Madring μπροστά από τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις. Ωστόσο, η επικράτηση της Mercedes δεν σφυρηλατήθηκε σε μάχες τροχό με τροχό, αλλά στις συμπτώσεις ενός Virtual Safety Car και ενός προβληματικού pit stop. Το αποτέλεσμα καταγράφεται στα βιβλία της στατιστικής, αλλά η ίδια η διαδικασία θύμιζε περισσότερο διαχείριση παρέλασης παρά καθαρόαιμο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Tα προειδοποιητικά σημάδια

Οι καμπάνες είχαν χτυπήσει πολύ πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα. Οι οδηγοί είχαν εντοπίσει εγκαίρως ότι τα κρίσιμα σημεία φρεναρίσματος -στις στροφές 5, 8 και 17- απαιτούν επιβράδυνση υπό γωνία. Δεν φρενάρεις στην ευθεία, αλλά στρίβοντας ταυτόχρονα το τιμόνι. Αυτό μπορεί να δοκιμάζει την τεχνική αρτιότητα των μονοθεσίων, καταστρέφει όμως κάθε πιθανότητα προσπέρασης: όταν το προπορευόμενο αυτοκίνητο κρατά τη μεσαία γραμμή, ο διώκτης απλώς ξεμένει από διάδρομο.

Ο Μαξ Φερστάπεν είχε προβλέψει ότι οι ευκαιρίες προσπέρασης θα ήταν «σχεδόν μηδενικές». Ο Άλεξ Άλμπον προειδοποίησε πως οι διαδοχικές καμπές επιτρέπουν στον μπροστινό να «κλειδώνει» τη γραμμή του κατά βούληση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ είχε χαρακτηρίσει την πίστα υπερβολικά ριψοκίνδυνη.

Το προμήνυμα ήταν σαφές ήδη από τους αγώνες υποστήριξης των μικρότερων κατηγοριών, όπου καταγράφηκαν 19 κόκκινες σημαίες. Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη μιας κακής πίστας, φανερώνει όμως με απόλυτη ακρίβεια ένα περιβάλλον που τιμωρεί το παραμικρό λάθος χωρίς να προσφέρει αντίκρισμα σε θέαμα. Το Madring είχε ήδη δημιουργήσει μιαν αντικρουόμενη προσδοκία: όλοι περίμεναν έναν εξοντωτικό γύρο, αλλά σχεδόν κανείς δεν περίμενε έναν καλό αγώνα.

Η πίστα του qualifying

Το Madring σχεδιάστηκε και λειτουργεί υποδειγματικά ως πίστα χρονομέτρησης. Είναι αστραπιαία, αδυσώπητη και δεν συγχωρεί ούτε χιλιοστό απροσεξίας, με την κεκλιμένη Curva Monumental να προσφέρει πραγματικό δέος. Όμως ο γρήγορος γύρος και ο αγώνας είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.

Στο qualifying ο οδηγός κυνηγά τον καθαρό αέρα και το απόλυτο πέρασμα. Την Κυριακή, ωστόσο, χρειάζεται να ακολουθήσει από κοντά, να αναπνεύσει στο slipstream και να βρει καθαρά σημεία επίθεσης. Το ισπανικό σιρκουί δείχνει να χτίστηκε γύρω από τη θεαματικότητα της μοναχικής οδήγησης, αδιαφορώντας πλήρως για τη μηχανική της άμεσης σύγκρουσης δύο μονοθεσίων.

Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν μάσησαν τα λόγια τους μετά τον τερματισμό. Ο Αντονέλι παραδέχτηκε ανοιχτά πως η χάραξη δεν γεννά ευκαιρίες, ενώ ο Νόρις υπέδειξε συγκεκριμένα σημεία -όπως το σύμπλεγμα των στροφών 18 και 19- που απαιτούν άμεση ανασχεδίαση. Κανείς δεν είπε ότι το Madring είναι αργό ή αδιάφορο. Είπαν το πιο ουσιαστικό: ότι δεν επιτρέπει να γίνει αγώνας.

Όταν η στρατηγική κρύβει την αδυναμία

Η ανατροπή στην κορυφή και η νίκη του Αντονέλι δημιούργησαν μια επιφανειακή ψευδαίσθηση δράματος, η οποία λειτούργησε ως βολικό προπέτασμα καπνού. Το γεγονός ότι άλλαξε ο πρωτοπόρος δεν οφείλεται στην πίστα, αλλά σε μια απόλυτη σύμπτωση: το παράθυρο του Virtual Safety Car που έκλεισε μπροστά στα μάτια του Νόρις και μια καθυστέρηση επτά δευτερολέπτων στο pit lane της McLaren.

Σε έναν αυθεντικό αγώνα, οι ανατροπές στρατηγικής είναι το αλατοπίπερο, όχι το κυρίως πιάτο. Ένα λάθος τακτικής μπορεί να ανακατέψει την τράπουλα σε οποιοδήποτε σιρκουί του πλανήτη. Το ζητούμενο, όμως, είναι η ίδια η χάραξη να επιτρέπει στον ταχύτερο οδηγό να απαντήσει με το δεξί πεντάλ - να επιτεθεί, να πιέσει και να προσπεράσει. Στο Madring, όποιος είχε τον ρυθμό ήταν καταδικασμένος να περιμένει ένα δώρο από τα pits ή ένα λάθος των αισθητήρων. Η άσφαλτος δεν πρόσφερε καμία απολύτως διέξοδο για να κριθεί μια μονομαχία με το τιμόνι.

Το Madring δεν χρειάζεται μπουλντόζες. Χρειάζεται χειρουργικές παρεμβάσεις. Στοχευμένες αλλαγές στη χάραξη μπορούν να μεταμορφώσουν την εικόνα μιας διαδρομής που διαθέτει ήδη ταχύτητα και χαρακτήρα.

Το μάθημα της πρώτης Κυριακής

Το πρώτο Grand Prix της Μαδρίτης μπορεί να πέτυχε απόλυτα ως κοσμικό γεγονός, αλλά απέτυχε παταγωδώς ως αγώνας. Η πόλη κέρδισε ένα λαμπερό διεθνές υπερθέαμα, η Mercedes πανηγύρισε μια σημαντική νίκη και η πίστα απέδειξε ότι διαθέτει γρήγορες, απαιτητικές καμπές. Απέδειξε όμως και αυτό που όλοι φοβούνταν: ότι μέσα σε αυτό το τσιμεντένιο σκηνικό, η πραγματική δράση ασφυκτιά.

Η Formula 1 δεν αναζητά απλώς επικίνδυνες διαδρομές για να δημιουργήσει τεχνητή αγωνία. Απαιτεί χαράξεις όπου η ταχύτητα, το ένστικτο και η τόλμη μπορούν να συναντηθούν ρόδα με ρόδα. Η Μαδρίτη έχει το χρόνο να διορθώσει τα λάθη της. Το πρώτο της Grand Prix, ωστόσο, έστειλε ένα αδιαπραγμάτευτο μήνυμα: η ισπανική πρωτεύουσα απέκτησε μια πίστα που χαρίζει έναν εντυπωσιακό γύρο για τα τηλεοπτικά πλάνα, αλλά όχι έναν καλό αγώνα. Και στον κόσμο των Grand Prix, αυτό δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Είναι όλη η ουσία.

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