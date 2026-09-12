Ο Λάντο Νόρις δεν μπορούσε να πιστέψει πως κατάφερε να πάρει την pole position στο Madring, έπειτα από μια μεγάλη ανατροπή στο Q3.

Ο Λάντο Νόρις βρήκε τον καλύτερό του γύρο τη στιγμή που τον χρειαζόταν περισσότερο. Στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, ο οδηγός της McLaren σημείωσε 1:31,824 και πήρε την pole position για το Grand Prix Ισπανίας. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, έμεινε δεύτερος με διαφορά μόλις 0,011 δλ.

Το αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη αξία για τον Βρετανό. Την Παρασκευή έχασε ολόκληρο το FP2 εξαιτίας προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων. Παρ’ όλα αυτά, όταν ήρθε η ώρα της τελευταίας προσπάθειας, έχοντας τις καλύτερες συνθήκες πίστας κατάφερε να συνδυάσει τα επιμέρους κομμάτια του γύρου και να ξεπεράσει την ταχύτερη Mercedes.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο γύρος που παραλίγο να τελειώσει στον τοίχο

Μιλώντας στον Ντέιβιντ Κούλθαρντ αμέσως μετά το Q3, ο Νόρις δεν προσπάθησε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

«Θεέ μου, ήταν ένας από τους καλύτερους γύρους που έχω κάνει ποτέ. Σχεδόν όλα λειτούργησαν τέλεια», είπε για την προσπάθεια που του χάρισε την πρώτη θέση.

Το «σχεδόν» είχε σημασία. Στην τελευταία στροφή, λίγο πριν ολοκληρώσει τον γύρο, θεώρησε πως είχε φτάσει τόσο κοντά στο όριο ώστε κινδύνευε να χάσει το μονοθέσιο.

«Νόμιζα ότι θα το έριχνα στον τοίχο στην τελευταία στροφή. Πίστευα ότι οι μηχανικοί θα επισκεύαζαν το μονοθέσιο απόψε», παραδέχθηκε.

Το πλεονέκτημα για τον αγώνα

Η πρώτη θέση αποκτά πρόσθετη βαρύτητα στο Madring, όπου οι κοντινοί τοίχοι και οι τεχνικές στροφές ενδέχεται να περιορίσουν τις ευκαιρίες για προσπέρασμα. Ο Νόρις το αναγνωρίζει, χωρίς όμως να θεωρεί πως η δουλειά έχει τελειώσει.

«Έδωσα στον εαυτό μου την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για αύριο. Δεν θα είναι η πιο εύκολη πίστα για προσπεράσεις», σημείωσε.

Ο Αντονέλι θα βρίσκεται δίπλα του στην πρώτη σειρά, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε την τρίτη θέση. Ο Νόρις έχει το πλεονέκτημα στην εκκίνηση του πρώτου Grand Prix στη Μαδρίτη• απομένει να φανεί αν μπορεί να το μετατρέψει σε νίκη.

Και τώρα αγώνας

Αύριο η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.