O Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην εντυπωσιακή Μόντσα.

Η δράση στο Grand Prix Ιταλίας, το 13ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, συνεχίστηκε με τη διαδικασία του FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να βρουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του ενός γύρου και ρυθμού αγώνα.

Οι συνθήκες έβαλαν δύσκολα στους οδηγούς, με τη θερμοκρασία πίστας να υπερβαίνει τους 50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό οδήγησε σε μείωση της πρόσφυσης, κάτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν αρκετοί οδηγοί. Κύριο χαρακτηριστικό της διαδικασίας ήταν η ανάγκη των οδηγών να γεμίσουν τις μπαταρίες τους ώστε να κάνουν ένα γρήγορο χρόνο. Αυτό αποδείχθηκε πολύ σημαντικό, καθώς ένα λάθος κόστιζε σε αρκετό χρόνο προετοιμασίας.

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Η Mercedes πήρε τα ηνία

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Ιταλίας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes F1 έγραψε με τη μαλακή γόμα ελαστικών το 1:22,559 και πήρε την 1η θέση. Η W17 έδειξε να πατάει εξαιρετικά στη Μόντσα και μετά τις δοκιμές της Παρασκευής έχει το πλεονέκτημα.

Στη 2η θέση ήταν ο Σαρκ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από τον Βρετανό, με τη Ferrari να δείχνει δυνατή προς ώρας. Όμως τόσο ο Λεκλέρ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον είχαν παράπονα από τη συμπεριφορά του μονοθεσίου τους. Στην 3η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι με τη 2η W17, με τον Ιταλό να εστιάζει κυρίως σε ρυθμό αγώνα με τη σκληρή γόμα ελαστικών.

Ο Λάντο Νόρις έφερε τη McLaren στην 4η θέση μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον, με τον πολυπρωταθλητή να έχει μόλις έναν καθαρό γύρο σε ολόκληρο το FP2. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν 6ος, μπροστά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls. O Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas ήταν 8ος, ενώ ακολούθησε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος δεν είχε καθόλου καλή ισορροπία με την RB22 του. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Γιούκι Τσουνόντα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ακολουθεί το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford στις 16:40 πριν τη μάχη για την pole position στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.