O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο ναό της ταχύτητας.

Το Grand Prix Ιταλίας, ο 13ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με τη διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να δουν την απόδοση των μονοθεσίων τουςκαι να προσπαθήσουν να τα βελτιώσουν ενόψει της συνέχειας του τριημέρου.

Από το FP1 απουσίασαν ονόματα όπως του Μαξ Φερστάπεν, του Πιερ Γκασλί, του Άλεξ Άλμπον και του Σέρχιο Πέρεζ. Ο λόγος ήταν η παρουσία rookie οδηγών στη διαδικασία. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά για τον Κόλτον Χέρτα της Cadillac, με το μονοθέσιό του (σ.σ. που θα οδηγήσει αργότερα ο Πέρεζ) να αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα και να ακινητοποιείται στην πίστα προκαλώντας την κόκκινη σημαία.

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Η Ferrari ξεκίνησε ιδανικά το τριήμερο

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Ιταλίας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος της Ferrari, έχοντας την αναβαθμισμένη μονάδα ισχύος στο μονοθέσιό του έγραψε το 1:23,008 και πήρε την 1η θέση, κάνοντας ένα ιδανικό ξεκίνημα στο αγωνιστικό τριήμερο. Στη 2η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα με την ανάκτηση ενέργειας στην μπαταρία του.

Η διαφορά των δύο Ferrari μετά το FP1 ήταν στα 0,173 δλ. Μάλιστα, έκαναν την ταχύτερη επίδοση με τη μεσαία γόμα ελαστικών, σε αντίθεση με ορισμένους αντιπάλους τους.

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών ήταν 0,304 δλ μακριά από την κορυφή, με την W17 να μην είναι το ταχύτερο μονοθέσιο στις ευθείες της Μόντσα.

Τέταρτος ήταν ο Λίαμ Λόσον με τη Red Bull RB22, η οποία ήταν εξαιρετική στις ευθείες της ιταλικής διαδρομής. Ο Νεοζηλαντός ήταν 0,1425 δλ μακριά από την κορυφή και ήταν ανάμεσα στους οδηγούς της Mercedes.

O Λάντο Νόρις πήρε την 6η θέση έχοντας τη μεσαία γόμα ελαστικών στην ταχύτερη επίδοσή του. Στο ίδιο δέκατο με τον παγκόσμιο πρωταθλητή ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική επίδοση. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi ήταν 8ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Alpine, Φράνκο Κολαπίντο και Πολ Άρον.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι ομάδες αναμένεται να εξελίξουν περισσότερο το στήσιμο των μονοθεσίων τους ώστε να αποκτήσουν μια πιο καθαρή εικόνα για τις κατατακτήριες και τον αγώνα.

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