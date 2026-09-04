Μία πολύ μεγάλη αλλαγή αναμένεται να συμβεί στους αγώνες της Formula 1 από την επόμενη σεζόν, όπως αποφάσισαν οι ομάδες.

Μικρότερη απόσταση θα καλύπτουν, όπως όλα δείχνουν, οι οδηγοί στους αγώνες της Formula 1 από το 2027. Οι ομάδες έχουν συμφωνήσει να μειωθεί το όριο των Grand Prix από τα σημερινά 305 στα 290 χλμ, περιορίζοντας κατά περίπου 5% τη συνολική αγωνιστική απόσταση.

Η πρόταση τέθηκε στις ομάδες και εξασφάλισε ευρεία αποδοχή, ωστόσο δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί επίσημα στους κανονισμούς. Για να τεθεί σε ισχύ, πρέπει να επικυρωθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA. Αντίστοιχη μείωση αναμένεται να εφαρμοστεί και στο Grand Prix Μονακό, το οποίο αποτελεί ήδη εξαίρεση και διεξάγεται σε απόσταση περίπου 260 χλμ.

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Το καύσιμο φέρνει μικρότερους αγώνες

Η αλλαγή δεν προωθείται με στόχο να γίνουν τα Grand Prix πιο σύντομα ως τηλεοπτικό προϊόν. Πρόκειται για έναν τεχνικό συμβιβασμό, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την αλλαγή της ισορροπίας ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το ηλεκτρικό σύστημα των μονάδων ισχύος.

Οι κανονισμοί του 2026 προβλέπουν σχεδόν ισόποση συνεισφορά θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ανάγκη συνεχούς ανάκτησης και διάθεσης ενέργειας επιβάλλει στους οδηγούς έναν πρωτόγνωρο τρόπο διαχείρισης της μπαταρίας.

Για το 2027 έχει συμφωνηθεί μία ενδιάμεση αναλογία 58:42 υπέρ του κινητήρα εσωτερικής καύσης, πριν η Formula 1 κινηθεί προς το 60:40 το 2028. Για να παράγει περισσότερη ισχύ ο θερμικός κινητήρας, πρέπει να αυξηθεί η επιτρεπόμενη ροή καυσίμου.

Αυτό δίνει μια νέα διάσταση στους αγώνες, που δεν είχε προβλευθεί από τους κατασκευαστές όταν εξέλισσαν τις μονάδες ισχύςο. Τα μονοθέσια πρέπει είτε να μεταφέρουν περισσότερο καύσιμο, κάτι που απαιτεί μεγαλύτερο ρεζερβουάρ και αυξάνει το βάρος, είτε να καλύπτουν μικρότερη απόσταση. Η δεύτερη επιλογή κρίθηκε πρακτικότερη, ειδικά από τη στιγμή που το βάρος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα για τη Formula 1.

Γιατί θα μικρύνουν όλοι οι αγώνες

Οι πρώτες συζητήσεις αφορούσαν τη μείωση μόνο των Grand Prix στα οποία η κατανάλωση καυσίμου θα αποτελούσε σημαντικότερο περιορισμό. Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο να περιοριστούν οι γύροι που μπορούν να πραγματοποιούν οι οδηγοί προτού πάρουν θέση στο grid.

Τελικά, η οριζόντια μείωση στα 290 χλμ θεωρήθηκε η πιο καθαρή λύση. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχουν αγώνες διαφορετικής απόστασης επειδή μία πίστα είναι περισσότερο απαιτητική σε κατανάλωση, ενώ η αλλαγή θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Ο ακριβής αριθμός γύρων που θα αφαιρεθεί θα διαφέρει ανάλογα με το μήκος κάθε πίστας.

Η αλλαγή της απόστασης των αγώνων του 2027 πρέπει να εγκριθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, πριν επισημοποιηθεί στο βιβλίο κανονισμών.

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