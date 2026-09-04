Η ανάλυση των αναβαθμίσεων της Formula 1 για το 2026 αποκαλύπτει διαφορετικές στρατηγικές και μία απρόσμενη εικόνα στις δαπάνες εξέλιξης.

Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η νέα εποχή κανονισμών της Formula 1 θα συνοδευόταν από έναν ιδιαίτερα έντονο αγώνα εξέλιξης. Οι ομάδες ξεκίνησαν από μία σχεδόν λευκή σελίδα και τα περιθώρια βελτίωσης παρέμειναν μεγάλα, επιτρέποντας σε ένα επιτυχημένο πακέτο αναβαθμίσεων να αλλάξει αισθητά τις ισορροπίες μέσα σε λίγους αγώνες, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί.

Η μάχη, όμως, δεν κρίνεται μόνο στις αεροδυναμικές ιδέες και στην απόδοση των νέων εξαρτημάτων. Το ανώτατο όριο δαπανών αναγκάζει τις ομάδες να αποφασίσουν πότε θα εξελίξουν το μονοθέσιό τους, ποια εξαρτήματα αξίζει να κατασκευάσουν και πόσα χρήματα πρέπει να διατηρήσουν για το δεύτερο μισό της σεζόν. Η εικόνα έπειτα από τους πρώτους 12 αγώνες δείχνει πως Ferrari, Aston Martin, McLaren, Red Bull Racing και Mercedes έχουν ακολουθήσει πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ανάλυση των εξαρτημάτων που δήλωσαν οι ομάδες στη FIA μέχρι και το Grand Prix Ολλανδίας τοποθετεί τη Ferrari στην κορυφή ως προς τον αριθμό των αλλαγών. Όταν, όμως, συνυπολογιστούν η έκταση και το εκτιμώμενο κόστος κάθε αναβάθμισης, μία άλλη ομάδα εμφανίζεται ως η πιο επιθετική ομάδα του grid.

Οι υπολογισμοί δεν αποτελούν επίσημα οικονομικά δεδομένα. Βασίζονται στις δηλώσεις αναβαθμίσεων που υποβάλλονται στη FIA πριν από κάθε αγωνιστικό τριήμερο, στο είδος των εξαρτημάτων και σε εκτιμήσεις ανθρώπων του paddock. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες εξέλιξης πριν από την έναρξη της σεζόν.

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Η μάχη των αριθμών βγάζει νικήτρια τη Ferrari

Η Ferrari έχει παρουσιάσει συνολικά 40 νέα αεροδυναμικά εξαρτήματα από τον πρώτο αγώνα της σεζόν στην Αυστραλία. McLaren και Red Bull Racing ακολουθούν με 38, ενώ Aston Martin και Cadillac έχουν δηλώσει από 34. Η Mercedes βρίσκεται στην άλλη άκρη της κατάταξης. Παρά το γεγονός ότι προηγείται στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 425 βαθμούς, έχει παρουσιάσει μόλις 24 νέα εξαρτήματα, όσα και η Williams.

Ομάδα Σύνολο νέων εξαρτημάτων Αναβαθμίσεις απόδοσης Ferrari 40 36 McLaren 38 30 Red Bull 38 25 Aston Martin 34 33 Cadillac 34 27 Racing Bulls 30 25 Alpine 29 29 Haas 28 27 Audi 25 19 Mercedes 24 19 Williams 24 16

Ο συνολικός αριθμός δεν αποτυπώνει από μόνος του την πραγματική επιθετικότητα κάθε προγράμματος εξέλιξης. Από τις 38 αλλαγές της Red Bull Racing, για παράδειγμα, οι εννέα σχετίζονταν με την αξιοπιστία και όχι με την αύξηση της απόδοσης. Η Ferrari, αντίθετα, δεν έχει δηλώσει καμία αντίστοιχη παρέμβαση αξιοπιστίας.

Υπάρχουν επίσης εξαρτήματα σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης πίστας. Η Williams έχει παρουσιάσει τέσσερις τέτοιες αλλαγές, ενώ η RBR καμία. Όταν απομονωθούν αποκλειστικά οι αναβαθμίσεις απόδοσης, η Ferrari παραμένει πρώτη με 36, μπροστά από την Aston Martin με 33 και τη McLaren με 30.

Το κόστος αλλάζει εντελώς την εικόνα

Δεν έχουν όλες οι αναβαθμίσεις το ίδιο κόστος. Ένα καινούργιο δάπεδο ή ένα ελαφρύτερο πλαίσιο απαιτεί πολύ περισσότερους πόρους από μία μικρή αλλαγή σε ένα πτερύγιο, έναν αεραγωγό ή κάποιο εξάρτημα γύρω από την εξάτμιση. Επιπλέον, από ομάδα σε ομάδα, το ίδιο εξάρτημα έχει πολύ διαφορετικό κόστος.

Για τον λόγο αυτό, η σταθμισμένη εκτίμηση των δαπανών που έδωσε στη δημοσιότητα το The Race παρουσιάζει διαφορετική κατάταξη. Η Aston Martin τοποθετείται στην κορυφή, κυρίως λόγω της έκτασης του πακέτου που παρουσίασε στην Ουγγαρία και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ένα νέο ελαφρύτερο πλαίσιο.

Βαθμίδα Ομάδες Εκτιμώμενη δαπάνη έναντι του πρώτου 1 Aston Martin 100% 2 Ferrari, Red Bull 90% 3 McLaren 85% 4 Audi, Alpine 70% 5 Racing Bulls 60% 6 Mercedes 55% 7 Haas, Cadillac, Williams 50%

Όπως αναφέρει η ανάλυση του The Race, τα παραπάνω ποσοστά δεν αντιπροσωπεύουν το μέρος του cost cap που έχει ξοδέψει κάθε ομάδα ούτε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Αποτελούν έναν σχετικό δείκτη, με την εκτιμώμενη δαπάνη της Aston Martin να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς.

Η παρουσία της βρετανικής ομάδας στην κορυφή είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα. Αυτό υπογραμμίζει ότι το ύψος της επένδυσης δεν εγγυάται πως οι αναβαθμίσεις θα αποδώσουν άμεσα στην πίστα.

Το παράδοξο της Mercedes

Η Mercedes εμφανίζεται μόλις στην έκτη βαθμίδα, με εκτιμώμενη δαπάνη που αντιστοιχεί στο 55% εκείνης της Aston Martin. Πρόκειται για ασυνήθιστη θέση για την ομάδα που προηγείται του πρωταθλήματος και βρίσκεται 87 βαθμούς μπροστά από τη Ferrari.

Μετά το Grand Prix Ολλανδίας, ο Τότο Βολφ ρωτήθηκε αν η Mercedes θα απαντήσει στην αυξανόμενη αγωνιστική απειλή της McLaren με νέες αναβαθμίσεις. Η απάντησή του έδωσε μία διαφορετική διάσταση στη συζήτηση.

«Δεν έχουμε τα χρήματα για να τοποθετήσουμε νέες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο», ανέφερε ο επικεφαλής της Mercedes.

Η δήλωση προκαλεί ερωτήματα, καθώς η Mercedes έχει παρουσιάσει αισθητά λιγότερα εξαρτήματα από Ferrari, McLaren και Red Bull Racing. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι διέθεσε μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της πριν από την έναρξη της σεζόν, κάτι που δεν μπορεί να αποτυπωθεί στις δηλώσεις αναβαθμίσεων της FIA.

Battling for every point, the fight continues ⚔️ pic.twitter.com/2ofZFaoS7r — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 24, 2026

Μία άλλη πιθανότητα είναι να έχει επιλέξει να συνδυάζει την παρουσίαση νέων εξαρτημάτων με το τέλος της αγωνιστικής ζωής των παλαιότερων. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το κόστος παραγωγής, καθώς δεν εγκαταλείπονται πρόωρα εξαρτήματα που μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν.

Η Mercedes προγραμματίζει μία σημαντική αναβάθμιση για τις αρχές Οκτωβρίου, πιθανότατα στον αγώνα που θα γίνει στη Σεπάνγκ της Μαλαισίας. Το μέγεθος της αναβάθμισης μπορεί να ανεβάσει σημαντικά την ομάδα στη σχετική κατάταξη και να δείξει αν πράγματι είχε περιορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό ή απλώς επέλεξε να μεταφέρει τις δαπάνες της προς το τέλος της σεζόν.

Οι ζημιές και το επιπλέον «μαξιλάρι»

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την εξέλιξη είναι το κόστος των ατυχημάτων. Οι επισκευές επιβαρύνουν το ανώτατο όριο δαπανών και κάθε επιπλέον ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση εξαρτημάτων αφαιρείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα αναβαθμίσεων.

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν αποτελούν ελεγμένα οικονομικά στοιχεία, η Red Bull Racing έχει υποστεί ζημιές περίπου 2,8 εκατ. δολαρίων. Ακολουθούν η Alpine με 2,2 εκατ., η Williams με 1,9 εκατ. και η Mercedes με 1,8 εκατ. δολάρια. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για Ferrari και McLaren βρίσκονται στα 1,4 εκατ. δολάρια.

Στην εξίσωση προστίθεται η πρόσθετη ευελιξία συνολικού ύψους 6 εκατ. δολαρίων που προβλέπουν οι νέοι οικονομικοί κανονισμοί λόγω των μελλοντικών αλλαγών στις μονάδες ισχύος. Το ποσό δεν διατίθεται ολόκληρο και ανεξάρτητα σε κάθε σεζόν.

Τα πρώτα 3 εκατ. δολάρια μπορούν να κατανεμηθούν μεταξύ 2026 και 2027, ενώ τα υπόλοιπα 3 εκατ. μεταξύ 2027 και 2028. Επομένως, μία ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το πρώτο ποσό μέσα στο 2026, αλλά θα περιορίσει αντίστοιχα τα διαθέσιμα περιθώριά της για τις επόμενες χρονιές.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.