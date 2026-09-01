Άγνωστοι αφαίρεσαν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδίων από το σιρκουί του IFEMA, μόλις δύο εβδομάδες πριν από το Grand Prix Ισπανίας.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι ισπανικές αστυνομικές αρχές και οι διοργανωτές του Grand Prix Ισπανίας, έπειτα από καταγγελία για εκτεταμένη κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού στη νέα πίστα της Μαδρίτης Madring. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, καθώς απομένουν μόλις δύο εβδομάδες πριν από το αγωνιστικό τριήμερο (11–13 Σεπτεμβρίου 2026), το οποίο σηματοδοτεί την επίσημη πρεμιέρα της ισπανικής πρωτεύουσας στο πρόγραμμα της Formula 1.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας ABC, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδιώσεων από τις εγκαταστάσεις της πίστας, η οποία έχει αναπτυχθεί στον εκθεσιακό και ψυχαγωγικό χώρο του IFEMA, πλησίον του προπονητικού κέντρου της Ρεάλ Μαδρίτης και του αεροδρομίου Barajas.

5,4 kilómetros. 22 curvas. 🏁



MADRING se prepara para recibir en 3 semanas a la Fórmula 1 y a miles de aficionados. ❤️



Las gradas ya están listas con vistas privilegiadas a diferentes puntos del trazado. ¿Con cuál te quedas? 👀#MADRING #cuentaatras pic.twitter.com/Bqwlh44tBZ — MADRING (@madring_oficial) August 21, 2026

Το σημείο της κλοπής και τα πλάνα έκτακτης ανάγκης

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τμήμα που επηρεάστηκε από τη δολιοφθορά βρίσκεται σε ένα από τα τούνελ της χάραξης, γεγονός που υποδεικνύει ως πιθανό σημείο της κλοπής τη ζώνη γύρω από τις στροφές 17 και 18. Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο απέκτησαν πρόσβαση στο εργοτάξιο.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, οι υπεύθυνοι της πίστας και η FIA διαβεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα εναλλακτικά πλάνα αποκατάστασης. Οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα λειτουργικό πρόβλημα στα συστήματα τηλεμετρίας, χρονομέτρησης και φωτισμού της διαδρομής.

Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα

Το νέο ημι-μόνιμο σιρκουί της Μαδρίτης έχει ήδη υποδεχθεί την πρώτη του αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς πρόσφατα φιλοξένησε επίσημες δοκιμές του πρωταθλήματος FIA Formula 3 ενόψει του φινάλε της σεζόν. Παράλληλα, στην πίστα έχουν πραγματοποιηθεί και τα πρώτα χιλιόμετρα με σύγχρονα μονοθέσια F1, κατά τη διάρκεια ημέρας κινηματογράφησης (filming day) της Ferrari με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Η μεταφορά του ισπανικού Grand Prix από τη Βαρκελώνη στη Μαδρίτη για το 2026 αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της Formula 1 και της Liberty Media. Παρά την απρόσμενη αναστάτωση από την κλοπή των καλωδίων, η αντίστροφη μέτρηση για τον ιστορικό πρώτο αγώνα στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας συνεχίζεται χωρίς αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.