Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει για το Days of Thunder 2

Η θρυλική ταινία «Μέρες Κεραυνού» του 1990 αποκτά σίκουελ που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι του 2028.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της ταινίας «Μέρες Κεραυνού» (Days of Thunder), ο Τομ Κρουζ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φόρμα του οδηγού αγώνων. Η Paramount Pictures επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του σίκουελ για τις 2 Ιουνίου 2028, με τον Αμερικανό σταρ να επιστρέφει στον ρόλο του Κόουλ Τρίκλ.

Δίπλα στον Τομ Κρουζ θα πρωταγωνιστήσει η Άν Χάθαγουεϊ, η οποία υποδύεται μια ιδιοκτήτρια ομάδας και μηχανικό, αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η ταινία θα είναι γυρισμένη με τεχνολογία IMAX, ενώ θα προβληθεί και σε αίθουσες Dolby Cinema και 4DX.

Η παραγωγή, ο σκηνοθέτης και το παρασκήνιο

Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Τζόναθαν Λεβίν, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Στέιπλς. Στην παραγωγή βρίσκεται ξανά ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ, μαζί με τον Τομ Κρουζ και τον Τόμι Χάρπερ. Η απόφαση για τη δημιουργία της ταινίας ενισχύθηκε από την εμπορική επιτυχία παραγωγών όπως το «Top Gun: Maverick» και η πρόσφατη ταινία «F1» με τον Μπραντ Πιτ.

Ο Τομ Κρουζ βρέθηκε στην πίστα της Νταϊτόνα, όπου μίλησε στη συνάντηση των οδηγών του NASCAR για τα σχέδια της παραγωγής. Για τις ανάγκες του σεναρίου, οι δημιουργοί συνεργάστηκαν με στελέχη του πρωταθλήματος, μεταξύ των οποίων και ο εκλιπών θρύλος του NASCAR, Κάιλ Μπους.

Μια ταινία που άφησε αποτύπωμα

Η πρωτότυπη ταινία του 1990, σε σκηνοθεσία Τόνι Σκοτ, είχε σημειώσει εισπράξεις 157,9 εκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μάλιστα, ακόμα και οδηγοί της F1, όπως ο πρωταθλητής του 2009 Τζένσον Μπάτον, έχουν δηλώσει ότι η συγκεκριμένη ταινία πυροδότησε το ενδιαφέρον τους για τους αγώνες stock cars.

Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια πραγματικών αγώνων του πρωταθλήματος NASCAR, προσφέροντας αυθεντική αγωνιστική δράση στη μεγάλη οθόνη.

