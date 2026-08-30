Έφτασε το Grand Prix του Aragon!

Το Grand Prix του Aragon βρίσκεται προ των πυλών και η μάχη για τον τίτλο μπορεί να φουντώσει.

Μετά το GP της Μεγάλης Βρετανίας όπου ο Χόρχε Μάρτιν ήταν ο απόλυτος θριαμβευτής, τα πράγματα είναι πιθανά να αλλάξουν στην Ισπανία όπου οι θερμοκρασίες αναμένονται να είναι υψηλές.

Ο πιλότος της Aprilia, οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας έχοντας 31 βαθμούς διαφορά από τον ομόσταβλό του, Μάρκο Μπεζέκι. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 έχει το μομέντουμ και χρειάζεται απλά να ανεβαίνει στο βάθρο για να πανηγυρίσει άλλον έναν τίτλο. Στο 3.75 η απόδοσή του να κατακτήσει τον τίτλο.

Η Aprilia προηγείται και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με την Ducati όμως να βρίσκεται 26 βαθμούς πίσω της. Ο Μάρκεθ μπορεί να απογοήτευσε με την εμφάνιση του στο Σίλβερστον όμως έχει σημειώσει επτά νίκες στο Aragon και κανείς δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Το να κατακτήσει τον τίτλο βρίσκεται στο 1.50.

Άλλωστε είναι μόλις 40 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μάρτιν και μία ενδεχόμενη όγδοη νίκη του στην Ισπανία μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, πέντε οδηγοί είναι ακόμα στο κόλπο του τίτλου. Γι’ αυτό τον λόγο κάθε Grand Prix έχει τη δική του μεγάλη σημασία.

Μένουν άλλοι 10 αγώνες έως το τέλος της σεζόν, φαβορί υπάρχει και είναι ο Μάρτιν αλλά αυτό μπορεί και να αλλάξει.

Την περσινή σεζόν ο Μάρκ Μάρκεζ πήρε την pole position, τη νίκη στο Sprint αλλά και την πρώτη θέση στο Grand Prix και τώρα θέλει να επαναλάβει κάτι παρόμοιο.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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