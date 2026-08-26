Παναθηναϊκός: Με ποιας εταιρείας τα αυτοκίνητα θα κινείται το «τριφύλλι»

Η OMODA & JAECOO έγινε ο επίσημος αυτοκινητικός συνεργάτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, διαθέτοντας 35 νέα οχήματα υψηλής τεχνολογίας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η OMODA & JAECOO ανακοίνωσαν τη διετή στρατηγική τους συνεργασία, με τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία να αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του «Official Automotive Partner» του συλλόγου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, διατίθεται ένας ολοκληρωμένος στόλος 35 οχημάτων προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας, ο οποίος θα καλύπτει τις καθημερινές αγωνιστικές, διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του ποδοσφαιρικού οργανισμού.

Η συμβολική σύνδεση με το πράσινο χρώμα και ο Βοτανικός

Η συνεργασία συνδέει συμβολικά το πράσινο χρώμα, ταυτότητα του Παναθηναϊκού, με τη φιλοσοφία της OMODA & JAECOO για βιώσιμη, σύγχρονη και ζωντανή μετακίνηση. Παράλληλα, η συμφωνία εντάσσεται στη διεθνή στρατηγική του ομίλου για δυναμική παρουσία στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου, αποκτώντας ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της νέας εποχής του συλλόγου και της μελλοντικής λειτουργίας του γηπέδου στον Βοτανικό.

Ο Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς, Στρατής Μπατσολάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της OMODA & JAECOO στην Ελλάδα. Επιλέγουμε να συνεργαστούμε με έναν οργανισμό που ενσαρκώνει το πάθος, την ιστορία και τη φιλοδοξία για συνεχή εξέλιξη. Δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγία, αλλά για μια στρατηγική συνεργασία μέσω της οποίας στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μία ουσιαστική σχέση με τους φιλάθλους και την ελληνική κοινωνία δεδομένου ότι οι αξίες της Ομάδας βρίσκονται στον πυρήνα και της δικής μας φιλοσοφίας. Στην OMODA & JAECOO πιστεύουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία, ταυτότητα και συναίσθημα. Μαζί με τον Παναθηναϊκό, μοιραζόμαστε κοινό όραμα και κινούμαστε με ενέργεια και συνέπεια προς το μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Chief Business Officer της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γεώργιος Σταθοπούλος, συμπλήρωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την OMODA & JAECOO στην οικογένεια του Παναθηναϊκού ως Official Automotive Partner. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο των στρατηγικών συνεργατών μας και επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ελκυστικότητα του συλλόγου για κορυφαία διεθνή brands. Πιστεύουμε ότι μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις θα δημιουργήσουμε σημαντική αξία και για τις δύο πλευρές, προσφέροντας παράλληλα νέες εμπειρίες στους φιλάθλους μας. Καλωσορίζουμε την OMODA & JAECOO στον Παναθηναϊκό και ευχόμαστε μια συνεργασία με διάρκεια και πολλές επιτυχίες».

Δράσεις για τους φιλάθλους και μακροπρόθεσμη παρουσία

Η συνέργεια των δύο πλευρών δεν θα περιοριστεί στη διάθεση των οχημάτων, καθώς κατά τη διάρκεια της διετίας σχεδιάζονται κοινές ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις προβολής. Στόχος είναι να προσφερθούν νέες διαδραστικές εμπειρίες στους φιλάθλους, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά τόσο στην ομάδα όσο και στην OMODA & JAECOO.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η OMODA & JAECOO επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας σε στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς μεγάλης εμβέλειας.