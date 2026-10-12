Δύο οδηγοί κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς σε Αγώνες Σπριντ της Formula 1 στο 2026.

Με τον Αγώνα Σπριντ της Σιγκαπούρης ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων μικρής διάρκειας στη Formula 1 για τη σεζόν του 2026 και στην κορυφή της σχετικής βαθμολογίας βρέθηκαν δύο οδηγοί. Ο Τζορτζ Ράσελ και ο Σαρλ Λεκλέρ συγκέντρωσαν από 34 βαθμούς σε 6 αγώνες και αναδείχθηκαν οι πιο αποδοτικοί στα μικρότερα σε διάρκεια αγωνιστικά format της χρονιάς.

Η μάχη ήταν ιδιαίτερα κλειστή, καθώς ο Λάντο Νόρις ολοκλήρωσε τη σεζόν με 33 βαθμούς, μόλις έναν λιγότερο από τους δύο πρώτους. Ακολούθησε ο Κίμι Αντονέλι με 31 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της Mercedes στους Αγώνες Σπριντ.

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Οι κορυφαίοι των Αγώνων Σπριντ

Στην 5η θέση της σχετικής βαθμολογίας βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον με 27 βαθμούς, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι συγκέντρωσε 21. Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά τη νίκη του στον τελευταίο Αγώνα Σπριντ της χρονιάς στη Σιγκαπούρη, έκλεισε τη σεζόν με 20 βαθμούς. Αρκετά πιο πίσω βρέθηκε ο Λίαμ Λόσον με 7 βαθμούς, ενώ ο Όλι Μπέρμαν συγκέντρωσε 4. Από 2 βαθμούς πήραν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Πιέρ Γκασλί, ενώ ο Άρβιντ Λίντμπλαντ ολοκλήρωσε τη χρονιά με έναν βαθμό.

Η τελική κατάταξη των σπριντ έδειξε πόσο μικρές ήταν οι διαφορές ανάμεσα στους κορυφαίους, με τέσσερις οδηγούς να χωρίζονται από μόλις τρεις βαθμούς. Ράσελ και Λεκλέρ μπορεί να μοιράστηκαν την κορυφή, όμως η συνολική εικόνα επιβεβαίωσε ότι τα σπριντ του 2026 είχαν διαφορετικούς πρωταγωνιστές και αρκετές εναλλαγές μέσα στη σεζόν.

Θέση Οδηγός Βαθμοί 1 Τζορτζ Ράσελ 34 1 Σαρλ Λεκλέρ 34 3 Λάντο Νόρις 33 4 Κίμι Αντονέλι 31 5 Λιούις Χάμιλτον 27 6 Όσκαρ Πιάστρι 21 7 Μαξ Φερστάπεν 20 8 Λίαμ Λόσον 7 9 Όλι Μπέρμαν 4 10 Νίκο Χούλκενμπεργκ 2 10 Πιέρ Γκασλί 2 12 Άρβιντ Λίντμπλαντ 1

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