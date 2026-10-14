Suzuki e Vitara Electric Days: Test drive στην Αθήνα 19-24 Οκτωβρίου

Τα e Vitara Electric Days έρχονται σε εννέα εκθέσεις Suzuki, με δοκιμαστικές διαδρομές και κλήρωση για ένα τριήμερο στη Ναύπακτο με το ηλεκτρικό SUV.

Τη δυνατότητα να οδηγήσουν το νέο e Vitara θα έχουν οι επισκέπτες εννέα εκθέσεων του επίσημου δικτύου Suzuki στην Αθήνα, από τη Δευτέρα 19 έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026. Η διοργάνωση «e Vitara Electric Days» αφορά το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της ιαπωνικής μάρκας και συνδυάζει τα test drives με διαγωνισμό για ένα τριήμερο ταξίδι στη Ναύπακτο.

Γνωριμία με το ηλεκτρικό SUV της Suzuki

Το e Vitara βασίζεται στην πλατφόρμα HEARTECT-e, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Διατίθεται με μπαταρίες χωρητικότητας 49 και 61 kWh, ενώ στις τετρακίνητες εκδόσεις το σύστημα ALLGRIP-e χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά, το ψηφιακό περιβάλλον και τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του μοντέλου, καθώς και να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική διαδρομή.

Κλήρωση για ένα τριήμερο στη Ναύπακτο

Όσοι πραγματοποιήσουν test drive σε μία από τις συμμετέχουσες εκθέσεις από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου και πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα μπορούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση για ένα τριήμερο στη Ναύπακτο.

Το έπαθλο περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό, από Παρασκευή έως Κυριακή, σε Duplex Suite του Apollon Library Suites. Ο νικητής θα έχει επίσης στη διάθεσή του ένα Suzuki e Vitara για τη διάρκεια της απόδρασης.

Για τη συμμετοχή απαιτούνται η πραγματοποίηση test drive και η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας. Η κλήρωση θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Πώς δηλώνεται το ενδιαφέρον για test drive

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα των e Vitara Electric Days, να ενημερωθούν για τη διοργάνωση και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για δοκιμαστική οδήγηση, επιλέγοντας τη συμμετέχουσα έκθεση που τους εξυπηρετεί.