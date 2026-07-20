Σαν Σήμερα: Το ιστορικό προσπέρασμα του Ρόσι στον Στόνερ (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί σε δύο και τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει κάτι να μας διηγηθεί.

Αγώνες για όλα τα γούστα περιλαμβάνεται στο σημερινό μας «μενού» σε όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον κόσμο της Formula 1 δύο οδηγοί γεννήθηκαν σαν σήμερα, ενώ Grand Prix σε Σίλβερστον και Χόκενχαϊμ κοσμούν την αναδρομή μας στην ιστορία του σπορ. Στο MotoGP μαθαίνουμε για μία από τις κορυφαίες μονομαχίες στην ιστορία του θεσμού ανάμεσα σε κορυφαίους αναβάτες.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο Κρις Έιμον στη Νέα Ζηλανδία. Ευρέως γνωστός ως ο καλύτερος οδηγός που δεν κέρδισε ποτέ επίσημο αγώνα F1, ο Έιμον υπήρξε εμφατικά πρωτοπόρος σε 7 από τα 96 Grand Prix της καριέρας του, χωρίς ωστόσο να του «χαμογελάσει» η τύχη σε καμία των περιπτώσεων. Ωστόσο στους αγώνες αντοχής διέπρεψε οδηγώντας την Ford στην πρώτη της νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1966, μαζί με τον δημοφιλή συμπατριώτη Μπρους ΜακΛάρεν. Η επιτυχία αυτή επιβεβαίωσε την οδηγική ικανότητα του Νεοζηλανδού, ο οποίος πήγε στη Ferrari το 1967 και σημείωσε μερικά βάθρα αλλά και περισσότερες μεγάλες νίκες στους αγώνες αντοχής.

Σαν σήμερα το 1959, γεννήθηκε στην Ρώμη η Τζιοβάνα Αμάτι, γνωστή στον κόσμο των αγώνων ως η τελευταία μέχρι σήμερα γυναίκα οδηγός που αποπειράθηκε να προκριθεί σε Grand Prix της F1. Ωστόσο, η ιστορία της Ιταλίδας είναι ενδιαφέρουσα και για εξωαγωνιστικούς λόγους. Η Αμάτι, κόρη ενός διάσημου τότε αντρόγυνου στον ιταλικό κινηματογράφο, είχε πέσει θύμα απαγωγής από τρεις ανθρώπους του υποκόσμου το 1978 και παρέμεινε αιχμάλωτη για δυόμιση μήνες, υπό μη-βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σωματικής/συναισθηματικής κακοποίησης. Τελικά αφέθηκε ελεύθερη, αφού πληρώθηκε ένα μεγάλο ποσό για λύτρα, και το 1981 ξεκίνησε το κυνήγι μιας καριέρας στους αγώνες μονοθεσίων, με την βοήθεια του Έλιο Ντε Άντζελις. Μην έχοντας εντυπωσιάσει στην F3 και F3000, βρέθηκε στην F1 το 1992 υπογράφοντας στην παραπαίουσα ομάδα της Brabham. Ωστόσο, λόγω απειρίας και της χαμηλής δυναμικής της BT60B ήταν πολύ αργή και τελικά η Αμάτι αντικαταστάθηκε από τον Ντέιμον Χιλ μετά από μόλις τρεις αγώνες, χωρίς να καταφέρει προκριθεί από τις κατατακτήριες για να τρέξει σε αγώνα.

Σαν σήμερα το 1963, ο Τζιμ Κλαρκ έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, κερδίζοντας το GP Μ. Βρετανίας στο Σίλβερστον. Για να το πράξει όμως έπρεπε να προσπεράσει τις δύο Brabham-Climax των Τζακ Μπράμπαμ και Νταν Γκέρνι.

Σαν σήμερα το 1968, σε ένα ακόμη GP Μεγάλης Βρετανίας –αυτήν τη φορά στο Μπραντς Χατς–, ο Γκρέιαμ Χιλ προηγήθηκε από την pole position αλλά προδόθηκε ξανά από την BRM του. Η πρωτοπορία πέρασε στα χέρια του teammate του, Τζάκι Όλιβερ, ο οποίος με τη σειρά του εγκατέλειψε επίσης. Έτσι, η πρωτοπορία κι εν τέλει η νίκη πήγε στα χέρια του Τζο Σιφέρ κι έγινε ο πρώτος Ελβετός νικητής στην F1.

Σαν σήμερα το 1974, ο Τζόντι Σέκτερ κατέκτησε μια ανέλπιστη νίκη στο GP Μεγάλης Βρετανίας, ξεπερνώντας τους Έμερσον Φιτιπάλντι και Τζάκι Ιξ εξαιτίας μιας ατυχίας του Νίκι Λάουντα. Ο Αυστριακός άσσος της Ferrari είχε εκκινήσει από την pole position, όμως απώλεια πίεσης στο πίσω του ελαστικό τον ανάγκασε να μπει στα pits τρεις γύρους πριν από το τέλος κι έτσι έχασε τη νίκη.

Σαν σήμερα το 2003, το GP Μεγάλης Βρετανίας της F1 έμεινε στην ιστορία για την εισβολή ενός πρώην ιερέα ονόματι Νιλ Χόραν στην ευθεία Χάνγκαρ του Σίλβερστον, στον 11ο γύρο. Το τραγελαφικό αυτό συμβάν προκάλεσε μοιραία την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα, με την ποικιλία στρατηγικών ανάμεσα στις ομάδες να επιφέρει μια πληθώρα από pit stops, ανακατεύοντας την κατάταξη. Ως εκ τούτου, η Toyota βρέθηκε στην απροσδόκητη θέση να ηγηθεί προσωρινά τον αγώνα μέσω των Κριστιάνο Ντα Μάτα και Ολιβιέ Πανίς. Όμως ο Ρούμπενς Μπαρικέλο ήταν σε εξαιρετική φόρμα και τους προσπέρασε με ευκολία και αντιστάθηκε στην πίεση του Κίμι Ράικονεν, φτάνοντας στη νίκη.

Σαν σήμερα το 2008, ο εντυπωσιακός Λιούις Χάμιλτον στέρησε από τον Νέλσον Πικέ Jr. την ευκαιρία για μια ιστορική παρθενική νίκη στην F1, προσπερνώντας τον στον 60ο γύρο του GP Γερμανίας. Ο νεαρός Βραζιλιάνος της Renault είχε εκκινήσει μόλις 17ος και βρισκόταν πολύ χαμηλά στην κατάταξη για το πρώτο μισό του αγώνα, μέχρι που άλλαξε δραματικά η τροπή του στον 36ο γύρο. Ο Τίμο Γκλοκ συγκρούστηκε στον τοίχο στην έξοδο της τελευταίας στροφής του Χόκενχαϊμ και διέλυσε την Toyota του. Ο Πικέ Jr. είχε την τύχη να κάνει το δικό του pit-stop ακριβώς πριν από το συμβάν και, επειδή τότε έκλεινε το pit-lane όταν έβγαινε στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας. Έτσι κατέληξε να προηγείται στον αγώνα με το που μπήκαν όλοι οι υπόλοιποι στα pits. Ο Χάμιλτον ωστόσο μετά το δικό του ανεφοδιασμό κινήθηκε με δαιμονιώδη ρυθμό και ανέκτησε το χαμένο έδαφος, προσπερνώντας με άνεση τους Χέικι Κοβαλάινεν, τον αντίπαλο στο πρωτάθλημα Φελίπε Μάσα και τον πρωτοπόρο Πικέ για την τέταρτη νίκη του στη σεζόν.

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, οι Βαλεντίνο Ρόσι και Κέισι Στόνερ προσέφεραν μία από τις πιο επικές μονομαχίες στα χρονικά του MotoGP. Το πεδίο μάχης τους ήταν η ιστορική πίστα της Λαγκούνα Σέκα στις ΗΠΑ. Ο «Γιατρός» έγινε η σκιά του Αυστραλού πρωταθλητή και το αντίστροφο για σχεδόν όλον τον αγώνα, με τον Ρόσι μάλιστα να τίθεται επικεφαλής χάρις σε μια ιδιοφυέστατη (και ολίγον αμφιλεγόμενη) προσπέραση στην διάσημη κατηφορική στροφή Κόρκσκρου. Ο Στόνερ καταδίωξε μετέπειτα τον άσσο της Fiat Yamaha αλλά βγήκε εκτός πίστας στον 23ο από τους 32 γύρους στην έξοδό του από την τελευταία στροφή, συμβιβαζόμενος έτσι με την δεύτερη θέση.

Σαν σήμερα το 2014, ο Νίκο Ρόσμπεργκ έμεινε ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο έπειτα από το τεράστιο ατύχημα στη διαδικασία κατατακτηρίων δοκιμών για τον Λιούις Χάμιλτον του GP Γερμανίας. Ο Βρετανός άσσος της Mercedes είχε μια αστοχία στο εμπρός-δεξιό δισκόφρενο και έχασε τον έλεγχο στην στροφή Σαχς του σταδίου (στροφή 12), με αποτέλεσμα να πέσει στις μπαριέρες με πολλά χιλιόμετρα. Έτσι, εκκίνησε από την τελευταία θέση, και παρά την υψηλή δυναμική της Mercedes W05, κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση του βάθρου. Ανάμεσα στους δύο οδηγούς των «Ασημένιων Βελών» βρέθηκε ο Βάλτερι Μπότας της Williams.

Φωτογραφίες: visordown/Χ