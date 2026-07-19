Σαν Σήμερα: Μάχες στα 300 χλμ/ώρα και ο τραυματισμός του Μάρκεθ (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στο σημερινό ταξίδι μας στην ιστορία της Formula 1 και των αγώνων ταχύτητας, θα θυμηθούμε ορισμένους συναρπαστικούς αγώνες που έλαβαν χώρα στο Σίλβερστον κι έμειναν στην ιστορία για τις μάχες και τις ανατροπές. Επιπλέον θα μάθουμε για έναν πρόσφατο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Χανγκάρορινγκ της Ουγγαρίας. Στο MotoGP, θα ταξιδέψουμε στο 2009 για μία ακόμη μάχη μεταξύ των Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο, ενώ θα μάθουμε τι έγινε στον πρώτο αγώνα στην εποχή Covid-19 του πρωταθλήματος.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, η Ferrari έκανε το 1-2 στο GP Μ. Βρετανίας χάρη στους Πίτερ Κόλινς και Μάικ Χόθορν. Δυστυχώς αυτή έμελλε να είναι η τελευταία νίκη για τον Κόλινς. Ο 26χρονος θα έχανε τη ζωή του στον επόμενο αγώνα, στο Νίρμπουργκρινγκ.

Σαν σήμερα το 1969, οι Τζάκι Στιούαρτ και Γιόχαν Ριντ προσέφεραν μια επική μονομαχία στο GP Μεγάλης Βρετανίας της F1. Άλλαζαν διαρκώς θέσεις στην πρωτοπορία παίρνοντας ο ένας το slipstream του άλλου στις μεγάλες ευθείες του Σίλβερστον. Ωστόσο, ο Αυστριακός στάθηκε άτυχος καθώς μπήκε στα pits μετά τα μισά του αγώνα για να αποκοπεί ένα κομμάτι αμαξώματος που τριβόταν με το πίσω-αριστερό ελαστικό. Μάλιστα ξαναμπήκε αργότερα στα pits καθώς το μονοθέσιο δεν ανεφοδιάστηκε επαρκώς με καύσιμα. Τελικά τερμάτισε έναν γύρο πίσω, στην 4η θέση.

Σαν σήμερα το 1975, ο αείμνηστος Τομ Πράις εκκίνησε από την μοναδική του pole position στο χαοτικό GP Μεγάλης Βρετανίας αλλά εγκατέλειψε, έπειτα από ατύχημά του στον 20ο γύρο. Στο μεταξύ, η βροχή είχε ήδη εμφανιστεί ελαφρά και επέφερε συνολικά 8 αλλαγές στην πρωτοπορία μεταξύ 7 διαφορετικών οδηγών, με τον πρωταθλητή, Έμερσον Φιτιπάλντι, να τίθεται επικεφαλής. Στον 53ο γύρο, μια νεροποντή προκάλεσε μια σειρά συγκρούσεων για 13 οδηγούς. Ο προσεκτικός Φιτιπάλντι είχε ήδη αλλάξει σε βρόχινα ελαστικά όταν διακόπηκε οριστικά η δράση στον 56ο γύρο και σημείωσε επεισοδιακά την 14η και τελευταία του νίκη στην F1.

Σαν σήμερα το 1983, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα πραγματοποίησε τις πρώτες του δοκιμές με μονοθέσιο F1 της Williams. Κατέγραψε 40 γύρους πίσω από το τιμόνι μιας FW08C και επέδειξε ασύλληπτη προσαρμοστικότητα, κινούμενος σε ρυθμό ταχύτερο των βασικών οδηγών της ομάδας, ακόμα και του παγκόσμιου πρωταθλητή, Κέκε Ρόσμπεργκ. Χαρακτηριστικά, ο ταχύτερος γύρος του Σένα σταμάτησε στο 1:00,05 – σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερα από όλους τους υπόλοιπους.

Σαν σήμερα το 2009, διεξήχθη το GP Γερμανίας στο Σάχσενρινγκ για τον ένατο αγώνα της χρονιάς στο MotoGP. Ο πρωταθλητής Βαλεντίνο Ρόσι έδωσε τεράστια μάχη με τον teammate του, Χόρχε Λορένθο. Οι δύο αναβάτες ήταν συνηθισμένοι στις μάχες για τη νίκη, με τον «Γιατρό» να βγαίνει θριαμβευτής για μία ακόμη φορά. Ο Ντάνι Πεντρόσα συμπλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2020, το GP Ουγγαρίας της F1 προσέφερε δράμα ήδη πριν την εκκίνηση καθώς ο Μαξ Φερστάπεν έπεσε στον τοίχο της στροφής 12, στον αναγνωριστικό γύρο. Οι μηχανικοί της Red Bull Racing πρόλαβαν να επισκευάσουν ολόκληρη την μπροστινή-αριστερή πλευρά της ανάρτησης σε λιγότερο από 15 λεπτά, πριν τον γύρο σχηματισμού. Το πρώτο σκέλος του αγώνα επηρεάστηκε από το γρήγορο στέγνωμα της βρεγμένης πίστας, με τον Φερστάπεν να αναρριχάται από την 7η στη δεύτερη θέση ακριβώς πριν τη μετάβαση στα σλικ ελαστικά. Ωστόσο, δεν μπόρεσε ποτέ να ανταγωνιστεί τον ρυθμό του ασυναγώνιστου πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον και τερμάτισε σχεδόν 9 δευτερόλεπτα πίσω, με τρίτο τον Βάλτερι Μπότας.

Σαν σήμερα, επίσης το 2020, μετά από 245 ημέρες χωρίς δράση και με τον Covid-19 να εξαναγκάζει τον κόσμο σε μια νέα πραγματικότητα, το MotoGP επέστρεψε για τη νέα σεζόν με το GP Ισπανίας, στον πρώτο από τους δύο αγώνες στη Χερέθ. Το event αποδείχθηκε ιστορικό για θετικούς και αρνητικούς λόγους, με τον νεαρό Φάμπιο Κουαρταραρό να κατακτά αρχικά την πρώτη του νίκη στην μεγάλη κατηγορία και έγινε ο πρώτος νικητής σε μια δορυφορική Yamaha. Ο Μάβερικ Βινιάλες έκανε θαύματα με το μαλακό εμπρός λάστιχο και τερμάτισε δεύτερος, με το βάθρο να κλείνει ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο. Μελανό σημείο του αγώνα υπήρξε δυστυχώς η άσχημη πτώση του πρωταθλητή, Μαρκ Μάρκεθ, στην στροφή 3 του 22ου γύρου. Ο Ισπανός έσπασε τον δεξιό του βραχίονα και υποβλήθηκε σε ένα επίπονο πρόγραμμα χειρουργείων και αποθεραπείας, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν.

Φωτογραφίες: cavallinorampa2/Χ