O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην Τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο καθηλωτικό Σπα.

Η δράση στο Grand Prix Βελγίου, το 10ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της κρίσιμης μάχης για την pole position που ακολουθεί.

Οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με τις χθεσινές, ωστόσο δεν υπήρξε διακοπή λόγω κόκκινης σημαίας, παρά το ατύχημα του Λιούις Χάμιλτον στο τέλος της διαδικασίας. Ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους της SF-26 στην έξοδο της στροφής 13 που βρίσκεται στο δεύτερο κομμάτι της πίστας. Το ατύχημα ήταν παρεμφερές με αυτό του Πιερ Γκασλί στο FP2, ωστόσο η ζημιά που προκλήθηκε στο μονοθέσιο ήταν μικρότερη.

Τώρα οι μηχανικοί της Ferrari θα κάνουν αγώνα δρόμου όταν επιστρέψει η λαβωμένη SF-26 στο γκαράζ ώστε να την ετοιμάσουν για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο Αντονέλι συνεχίζει ακάθεκτος

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Βελγίου ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes F1 έγραψε την ταχύτερη επίδοση στο πρώτο μισό της διαδικασίας με χρόνο 1:45,990 και τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli. O χρόνος του παραδόξως ήταν για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από αυτόν που έγραψε εχθές στο FP2.

Στη 2η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι μόλις 0,139 δλ πίσω από τον Ιταλό και δείχνει να μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Στην 3η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος βελτίωσε το χθεσινό του χρόνο και βρέθηκε μόλις 0,148 δλ μακριά από τον οδηγό της Mercedes.

O Τζορτζ Ράσελ βελτίωσε την απόδοσή του, αλλά ήταν μόλις στην 4η θέση μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός της Ferrari ανυπομονεί να φτιαχτεί το μονοθέσιό του, καθώς είναι ο ταχύτερος οδηγός της ιταλικής ομάδας, με τη διαφορά του από τον 6ο Σαρλ Λεκλέρ να είναι 0,3 δευτερόλεπτα. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν στην 7η θέση με μία υποτονική εμφάνιση.

Η Audi είχε διπλή παρουσία στη 10άδα με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ενώ 10ος ήταν ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται αργότερα μέσα στη μέρα με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 16:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.