Εκτενές ελληνικό ρεπορτάζ εξετάζει τη διέλευση του αγώνα από προστατευόμενες περιοχές της Πελοποννήσου - Διοργάνωση και αρχές εξηγούν το αδειοδοτικό καθεστώς.

Με την εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος (επαν)έρχεται η διεθνής συζήτηση που αφορά τη συνύπαρξη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκτενής δημοσιογραφική έρευνα του δικτύου Reporters United, την οποία υπογράφει η Δάφνη Καράβολα, καταγράφει τη διέλευση ορισμένων ειδικών διαδρομών του αγώνα από περιοχές που υπάγονται στο προστατευτικό καθεστώς του δικτύου Natura 2000.

Η έρευνα βασίζεται στη διασταύρωση των επίσημων χαρτών της διοργάνωσης με τις πρόσφατα εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς του μηχανοκινήτου αθλητισμού και της Πολιτείας ισχυρίζονται ότι ο αγώνας τελεί υπό πλήρη νομική και αδειοδοτική κάλυψη, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Το περιεχόμενο της έρευνας

Η έρευνα των Reporters United επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, χαρτογραφώντας τις διαδρομές του αγώνα πάνω από τις επίσημες ζώνες προστασίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 20% του συνολικού μήκους των φετινών ειδικών διαδρομών (περίπου 45 χιλιόμετρα) διεξάγεται εντός προστατευόμενων περιοχών. Η έρευνα επισημαίνει ότι η καταπόνηση των οικοσυστημάτων μπορεί να είναι σημαντική, αν συνυπολογιστούν οι δραστηριότητες προετοιμασίας, η πρόσβαση των θεατών, τα παραγόμενα απορρίμματα και οι εκπομπές ρύπων.

Στην Πελοπόννησο, το ρεπορτάζ εστιάζει σε τρεις συγκεκριμένες ειδικές διαδρομές που τέμνονται με τις διατάξεις της πρόσφατα εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ 10Β):

Ειδική Διαδρομή «Μαίναλο»: Η νέα αυτή διαδρομή των 14,78 χιλιομέτρων, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί δύο φορές το Σάββατο 27 Ιουνίου, περνά εξ ολοκλήρου μέσα από τη Ζώνη Προστασίας Φύσης Όρους Μαινάλου (ΖΠΦ-8) και τη Βόρεια Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ-10). Το δημοσίευμα τονίζει ότι το συγκεκριμένο βουνό φιλοξενεί μερικά από τα πιο πυκνά ελατοδάση και δάση μαύρης πεύκης στην Πελοπόννησο.

Ειδική Διαδρομή «Κεφαλάρι» (Όρος Κυλλήνη / Ζήρεια): Με μήκος 16 χιλιόμετρα, η διαδρομή της 27ης Ιουνίου διέρχεται από δύο Ζώνες Προστασίας Φύσης (ΖΠΦ 10 και 19) και μία Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ 14). Η έρευνα υπογραμμίζει ότι το ελατόδασος της περιοχής αποτελεί σημαντικό βιότοπο για περισσότερα από 17 είδη πτηνών, ανάμεσα στα οποία προστατευόμενα αρπακτικά όπως ο Μαυροπετρίτης και ο Χρυσαετός.

Ειδική Διαδρομή «Λουτράκι» (Γεράνεια Όρη): Η διαδρομή της Κυριακής 28 Ιουνίου, μήκους 14,4 χιλιομέτρων, ξεκινά από τα Πίσια και καταλήγει στη Δροσοπηγή, διασχίζοντας τρεις διαφορετικές Ζώνες Προστασίας Φύσης (ΖΠΦ-03, 04 και 05). Στο κείμενο επισημαίνεται η οικολογική ευαισθησία των Γερανείων λόγω των ενδημικών φυτών και της άμεσης γειτνίασής τους με τη βιομηχανική ζώνη της Δυτικής Αττικής.

Εκτός από την Πελοπόννησο, η έρευνα επεκτείνεται και στη Στερεά Ελλάδα, εστιάζοντας στις διαδρομές «Παρνασσός» και «Βωξίτες» της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Παρόλο που η αντίστοιχη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ 6Β) βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι επιστήμονες προτείνουν την ένταξη αυτών των περιοχών σε Ζώνες Απόλυτης Προστασίας Φύσης και Ζώνες Προστασίας Φύσης, καθώς φιλοξενούν πλούσια χλωρίδα και απειλούμενα είδη της πανίδας, όπως ο λύκος.

Η τεκμηρίωση των φορέων

Απαντώντας στα ερωτήματα της έρευνας, η Motorsport Greece (ο επίσημος φορέας του Υπουργείου Αθλητισμού) και η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) ισχυρίστηκαν ότι η έγκριση μιας Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης δεν συνιστά την τελική κανονιστική πράξη, καθώς εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Ως εκ τούτου, οι μελέτες δεν συνεπάγονται άμεση ή αναδρομική απαγόρευση για μια αθλητική δραστηριότητα που έχει ήδη σχεδιαστεί, εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε στα μέσα Ιουνίου ειδική εγκύκλιο που ρυθμίζει το καθεστώς των «υφιστάμενων χρήσεων». Η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει ρητά ότι οι δραστηριότητες που προϋπήρχαν της έγκρισης των μελετών ή έχουν επίσημα ανακοινωθεί σε διεθνείς οργανισμούς από θεσμικά όργανα -όπως συμβαίνει με το καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC)- διατηρούνται κανονικά σε ισχύ.

Η διεθνής πιστοποίηση της FIA

Στο ζήτημα της περιβαλλοντικής θωράκισης του αγώνα τοποθετήθηκε και ο υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της διοργάνωσης, Γιώργος Καζαντζόπουλος. Όπως εξήγησε, οι αρμόδιοι περιβαλλοντικοί φορείς έχουν γνωμοδοτήσει θετικά για τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις, θέτοντας συγκεκριμένους όρους και ειδικά προστατευτικά μέτρα, ώστε η όποια προσωρινή επιβάρυνση των περιοχών από το πέρασμα των αγωνιστικών και των θεατών να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Το Ράλλυ Ακρόπολις κατέχει (από το 2024) περιβαλλοντική διαπίστευση τριών αστέρων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA). Εκπρόσωπος της FIA επιβεβαίωσε στο Reporters United ότι η ομοσπονδία τελεί σε γνώση των διαδικασιών και έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως οι διαδρομές έχουν εγκριθεί μέσω των προβλεπόμενων διοικητικών οδών, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για την προστασία των οικοτόπων.