Ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ εκμεταλλεύτηκε τις καλοκαιρινές του διακοπές για να βρεθεί στο paddock της Formula 1 και να φωτογραφηθεί με τον αστέρα της McLaren.

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Βαρκελώνη απολαμβάνει αυτό το διάστημα ο Φώτης Ιωαννίδης, συνδυάζοντας τη χαλάρωση με τη μεγάλη του αγάπη για την ταχύτητα. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρέθηκε στην πίστα του Μονμελό για να παρακολουθήσει από κοντά το Grand Prix Ισπανίας της Formula 1.

Κατά τη διάρκεια της σαββατιάτικης παρουσίας του στο paddock, ο Φώτης Ιωαννίδης είχε μάλιστα μια ξεχωριστή συνάντηση, καθώς διασταυρώθηκε με τον Λάντο Νόρις. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχασε την ευκαιρία και πόζαρε για μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τον πιλότο της McLaren και Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1.

Ioannidis com Lando Norris 🏎️ pic.twitter.com/Rccp9bVN2z — Sporting Adeptos (@Sporting_CPAdep) June 13, 2026

Έτσι, ο φορ της πορτογαλικής ομάδας είχε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ, λίγο πριν τη μεγάλη κυριακάτικη μάχη στην πίστα της Καταλονίας.

