H Renault και η Software République παρουσιάζουν το cleveR insights, ένα Renault Twingo E-Tech electric που συλλέγει και αναλύει αστικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Η Renault και η Software République παρουσίασαν το cleveR insights, ένα πρωτότυπο όχημα που μετατρέπει το Renault Twingo E-Tech electric σε μια κινητή πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για τις ανάγκες των σύγχρονων πόλεων.

Στόχος του νέου project είναι να προσφέρει σε δήμους, οργανισμούς και δημόσιους φορείς ένα εργαλείο που θα τους επιτρέπει να κατανοούν καλύτερα το αστικό περιβάλλον και να λαμβάνουν πιο αποτελεσματικές αποφάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ένα Twingo που συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Το cleveR insights βασίζεται στο Renault Twingo E-Tech electric και λειτουργεί ως ένας κινητός σταθμός παρακολούθησης του αστικού περιβάλλοντος. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του και την αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία του, μπορεί να κινείται εύκολα μέσα στην πόλη, συλλέγοντας συνεχώς πολύτιμα δεδομένα.

Στην οροφή του οχήματος έχει τοποθετηθεί ειδική διάταξη που φιλοξενεί κάμερες και πολλαπλούς αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο στοιχεία όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα επίπεδα θορύβου, οι συνθήκες ξηρασίας και η κατάσταση των υποδομών.

Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να συνδυάζει δεδομένα από σταθερές και κινητές πηγές, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης και των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Από το concept στην πράξη

Σε αντίθεση με πολλά πρωτότυπα οχήματα που παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, το cleveR insights βασίζεται σε ένα κανονικό, ομολογκαρισμένο αυτοκίνητο παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ενσωματωθεί σχετικά εύκολα σε υπάρχοντες στόλους οχημάτων δήμων ή οργανισμών, χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις.

Το εσωτερικό του έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μεταφέρει εξοπλισμό μετρήσεων και τεχνικά εργαλεία, επιτρέποντας τη χρήση του σε επιτόπιους ελέγχους, συντηρήσεις και διαγνωστικές διαδικασίες.

Ένα νέο εργαλείο για τις «έξυπνες πόλεις»

Η Renault χαρακτηρίζει το cleveR insights ως μια λύση «εδαφικής νοημοσύνης» (territorial intelligence), η οποία μετατρέπει τα διάσπαρτα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση του αστικού χώρου.

Το concept αξιοποιεί την ευελιξία του Twingo E-Tech electric και τη δυνατότητα εγκατάστασης προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που θα μπορούσε να συμβάλει στον σχεδιασμό πιο βιώσιμων και αποτελεσματικών πόλεων στο μέλλον.

Η παραγωγική έκδοση του νέου Renault Twingo E-Tech electric αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω εφαρμογές αντίστοιχης τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια, καθώς οι πόλεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε λύσεις βασισμένες σε δεδομένα πραγματικού χρόνου.