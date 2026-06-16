Τη δική του εξήγηση για το πού το μονοθέσιο της Scuderia Ferrari έπρεπε να βελτι σε σχέση με της Mercedes-AMG τόνισε ο Λιούις Χάμιλτον.

Η Ferrari μπορεί να έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου το 2026, ωστόσο η Mercedes-AMG είναι το σημείο αναφοράς στη Formula 1. Αυτό διαπίστωσε από πρώτο χέρι ο Λιούις Χάμιλτον που πίεσε από την αρχή την ιταλική ομάδα να βελτιωθεί. Μέχρι πρότινος η ιταλική ομάδα δεν είχε απάντηση στην κυριαρχία της γερμανικής ομάδα και στο Μονακό που θεωρούνταν ως το φαβορί, ήταν η τρίτη σε δυναμική ομάδα.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε σε απόσταση βολής από τον Κίμι Αντονέλι μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, όμως δεν κατάφερε ποτέ να αμφισβητήσει ουσιαστικά την πρωτοπορία του οδηγού της Mercedes. Αντίθετα, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, είδε τον Αντονέλι να απομακρύνεται σταδιακά, αποκαλύπτοντας ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα του μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας.

Η διαφορά είναι η μέρα με τη νύχτα

Μετά τον αγώνα στο Πριγκιπάτο του Μονακό, ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασε τον προβληματισμό του για την απόδοση της SF-26 σε σχέση με την W17. Ο Βρετανός πιστεύει πως η ομάδα του πρέπει να αντιδράσει και μάλιστα σύντομα.

«Η απόδοση που έχουν είναι σε άλλο επίπεδο. Ήταν μια καλή εμπειρία γιατί μου έδωσε πολύ καλύτερη εικόνα για το πού πρέπει να κατευθύνω την ομάδα και τι πρέπει να βελτιώσουμε, όχι μόνο από αυτά που αισθάνομαι μέσα στο μονοθέσιο αλλά και από αυτά που βλέπω στην πίστα. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να αντιδράσουμε. Από πλευράς κάθετης δύναμης είναι ξεκάθαρα μπροστά μας, ενώ υπάρχει και η ισχύς του κινητήρα. », είπα.

It’s Wednesday, and that means new wallpapers 🖼️

Head over to the SF App for all your wallpaper needs: https://t.co/qqRLd8Ymnx pic.twitter.com/mr6qPmLwDV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 10, 2026

Στη Βαρκελώνη άλλαξαν όλα

Στο Grand Prix Βαρκελώνης η Ferrari παρουσίασε ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων που άλλαξε σημαντικά την SF-26. To κόκκινο μονοθέσιο βελτιώθηκε και στα χέρια του Λιούις Χάμιλτον έφτασε στην πρώτη του φετινή νίκη με μία θαυμάσια εμφάνιση.Ο Βρετανός ήξερε πως έχει στα χέρια του ένα πολύ καλό μονοθέσιο από το Σάββατο και αυτό δεν οφειλόταν στη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές.

Μετά την εμφάνισή του στο Q3 ο Χάμιλτον είχε δηλώσει με σιγουριά: «Αυτό το μονοθέσιο μπορεί να κερδίσει».

Πράγματι, αυτό έγινε την Κυριακή, καθώς πέρα από τις οδηγικές του ικανότητες και την ταχύτητα της Ferrari, η φθορά ελαστικών ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι που πολλοί το βασίζουν και στις αναβαθμίσεις. Δεν είναι τυχαίο που μετά το πέσιμο της καρό σημαίας μίλησε με ιδιαίτερα ευχαριστήριο τρόπο για τη δουλειά της Ferrari.

«Όλοι έχουν δουλέψει τόσο σκληρά και το αξίζουν. Είμαι για πάντα ευγνώμων στην ομάδα μου. Ποτέ δεν τα παρατήσαμε και η ομάδα συνέχισε να με ενθαρρύνει. Το εργοστάσιο πολλές αλλαγές και βελτιώσεις. Αρχίζουμε να βλέπουμε πως η δουλειά μας αποδίδει καρπούς».

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.