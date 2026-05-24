Σαν Σήμερα: H νίκη του Μπάτον στο Μονακό και ένα επικό Indy 500 (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Για μία ακόμη ημέρα, θα κάνουμε τη βόλτα μας στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες στον κόσμο της Formula 1. Επιπλέον, θα θυμηθούμε μια ξεχωριστή νίκη του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1964, ο Τζιμ Κλαρκ κατέκτησε άνετα τη νίκη στο GP Ολλανδίας με τη Lotus 25, με τον Τζον Σέρτις να είναι ο μόνος που δεν δέχτηκε γύρο, τερματίζοντας δεύτερος με μια Ferrari 158. Την τρίτη θέση του βάθρου κατέλαβε ο rookie, Πίτερ Άρουντελ, με την έτερη Lotus, καταγράφοντας έτσι δύο 3ες θέσεις στους πρώτους δύο αγώνες του στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκα Χάκινεν σημείωσε την πρώτη και μοναδική νίκη του στο Πριγκιπάτο του Μονακό, κάνοντας παράλληλα το δεύτερο και τελευταίο Grand Chelem του στην F1. Ο αγώνας είδε τον Μίκαελ Σουμάχερ της Ferrari να μονομαχεί απροσδόκητα με την Benetton του Άλεξ Βουρτς λίγο μετά το πρώτο pit-stop. Ο Γερμανός επιχείρησε να προσπεράσει τον Αυστριακό στη φουρκέτα Λόους, ολοκληρώνοντας τελικά την κίνησή του με ένα τζαρτζάρισμα στην Πορτιέ. Ο Σουμάχερ μπήκε στα pits για επιδιορθώσεις και τερμάτισε μόλις 10ος, δύο γύρους πίσω, ενώ ο Βουρτς υπήρξε θύμα μιας αστοχίας στην ανάρτηση εξαιτίας του συμβάντος και συγκρούστηκε άσχημα με τον τοίχο του τούνελ στον 43ο γύρο. Όταν ο αγώνας ολοκληρώθηκε αισίως, ο Χάκινεν πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Τζανκάρλο Φιζικέλα και Έντι Ιρβάιν.

Σαν σήμερα 2009, ο Τζένσον Μπάτον συνέχισε το εξαιρετικό ξεκίνημά του στη σεζόν με την Brawn GP κερδίζοντας το Grand Prix Μονακό. Εκκίνησε από την pole position με τρίτο τον Ρούμπενς Μπαρικέλο και έχασε την πρωτοπορία μόλις για έναν γύρο, με τους δύο οδηγούς να κάνουν τελικά το 1-2 για τρίτη φορά στη σεζόν. Ο Κίμι Ράικονεν ολοκλήρωσε το βάθρο οδηγώντας την προβληματική Ferrari F60. Σε ένα παράδοξο γεγονός της ημέρας, ο Μπάτον στάθμευσε το μονοθέσιό του στο pit-lane και όχι στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού όπως είθισται στο Πριγκιπάτο, τρέχοντας έτσι μέχρι το καθιερωμένο σημείο απονομής του βάθρου για να γιορτάσει την πέμπτη του νίκη στους πρώτους έξι αγώνες της χρονιάς.

Σαν σήμερα το 2015, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια έγραψε ιστορία στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του για το συγκεκριμένο event, έπειτα από 15 χρόνια. Ο Κολομβιανός μάλιστα έπρεπε να ανακάμψει ύστερα από μια επαφή που είχε με τη Σιμόνα Ντε Σιλβέστρο στους πρώτους γύρους, οδηγώντας έκτοτε επιθετικά αλλά μεθοδικά για να αναρριχηθεί στην κατάταξη και τελικά να κερδίσει. Το event εκείνης της χρονιάς στιγματίστηκε από την σοβαρότατη σύγκρουση του Τζέιμς Χίντσκλιφ στις ελεύθερες δοκιμές. Ο Καναδός παραλίγο να χάσει τη ζωή του αλλά οι γιατροί τον έσωσαν με την έγκαιρη επέμβασή τους. Ο Χίντσκλιφ έκανε το δικό του θαύμα και επέστρεψε στο «Brickyard» την επόμενη χρονιά, κατακτώντας μάλιστα την pole position ενόψει του 100ου αγώνα 500 μιλίων στην πίστα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, ο Νίκο Ρόσμπεργκ επικράτησε στο GP Μονακό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ύστερα από μια λανθασμένη προσέγγιση της Mercedes στο pit-stop του Λιούις Χάμιλτον. Στην αρχή του 64ου γύρου τέθηκε προσωρινώς ένα καθεστώς «εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας», με το αυτοκίνητο ασφαλείας να εισέρχεται μετέπειτα κανονικά στην πίστα εξαιτίας μιας σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ των Μαξ Φερστάπεν και Ρομέν Γκροζάν. Η Mercedes δεν υπολόγισε σωστά την ακριβή διαφορά του Χάμιλτον από τους πρώτους οδηγούς που τον καταδίωκαν, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να πέσει πίσω και από τον Σεμπάστιαν Φέτελ, στην τρίτη θέση. Μετά τον 70ο γύρο, ο αγώνας κύλησε κανονικά και ο Ρόσμπεργκ έκανε περίπατο προς τον τερματισμό.

6. Verstappen 🇳🇱 - Mónaco 🇲🇨 2015



En un intento de adelantamiento en la curva 1 Verstappen toca al Lotus que lleva delante quedándose sin dirección, en esa situación es un pasajero y se va contra las protecciones de Santa Debota



Σαν σήμερα το 2025, ο Λάντο Νόρις κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Grand Prix Μονακό. Ο Βρετανός πήρε την pole position και έγινε ο πρώτος στην ιστορία που έκανε χρόνο κάτω από 70 δευτερόλεπτα στο Πριγκιπάτο. Μαζί του στο βάθρο ήταν οι Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο αγώνας σημαδεύτηκε από έναν παράξενο κανονισμό. Για το 2025 το GP Μονακό είχε υποχρεωτικά δύο pit-stop, κάτι που οδήγησε τις ομάδες σε παράξενες στρατηγικές, ενώ οδηγοί καθυστερούσαν επίτηδες αντιπάλους τους για να επωφεληθούν οι teammate τους. Ο κανόνας αφαιρέθηκε για την επόμενη σεζόν.

