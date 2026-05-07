Κράνη: Αυτές είναι οι ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας

Όλα όσα καθιστούν ένα κράνος ασφαλές σύμφωνα με τη νομοθεσία: Από το νέο πρότυπο ECE 22.06 μέχρι τη διάρκεια ζωής και τις δοκιμές πρόσκρουσης.

Η επιλογή του σωστού κράνους αποτελεί την πιο κρίσιμη απόφαση για κάθε αναβάτη, καθώς είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο εξοπλισμού που μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο σε μια δύσκολη στιγμή. Ωστόσο, η αγορά ενός κράνους δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην αισθητική ή στην τιμή, αλλά κυρίως στις πιστοποιήσεις ασφαλείας που φέρει, οι οποίες έχουν γίνει αυστηρότερες τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η χρήση «εγκεκριμένου τύπου» προστατευτικού κράνους είναι υποχρεωτική για οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων αλλά και ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται με ταχύτητες άνω των 6 χλμ./ώρα. Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι το κράνος έχει υποβληθεί σε εξαντλητικές δοκιμές αντοχής και απορρόφησης κραδασμών πριν φτάσει στο ράφι του καταστήματος.

ECE 22.06: Το νέο πρότυπο ασφαλείας

Από το 2023, το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ECE 22.06 έχει αντικαταστήσει το παλαιότερο 22.05, θέτοντας πολύ υψηλότερα στάνταρ προστασίας. Ενώ τα κράνη με την παλαιά πιστοποίηση εξακολουθούν να είναι νόμιμα για χρήση, τα νέα κράνη που κατασκευάζονται πρέπει να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν δοκιμές σε περισσότερα σημεία κρούσης και με διαφορετικές ταχύτητες.

Η σημαντικότερη αλλαγή στο πρότυπο 22.06 είναι η εισαγωγή της δοκιμής πλάγιας κρούσης (rotational acceleration). Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εγκεφαλικές κακώσεις συχνά προκαλούνται από την απότομη περιστροφή του κεφαλιού κατά την πρόσκρουση. Τα νέα κράνη είναι σχεδιασμένα να απορροφούν αυτή την περιστροφική ενέργεια, μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Τι αλλάζει στις δοκιμές πρόσκρουσης και εξαρτημάτων

Οι προδιαγραφές ασφαλείας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο κέλυφος. Με το πρότυπο 22.06, οι ζελατίνες υποβάλλονται σε δοκιμές αντοχής σε κρούση από αντικείμενα που εκτοξεύονται με υψηλή ταχύτητα (60 m/s), διασφαλίζοντας ότι δεν θα θρυμματιστούν σε περίπτωση που ένα πετραδάκι χτυπήσει το κράνος εν κινήσει. Επιπλέον, ελέγχονται αυστηρά και τα εσωτερικά φιμέ ζελατινάκια (sun visors) για την οπτική τους διαύγεια και αντοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δοκιμές πλέον περιλαμβάνουν και τα αξεσουάρ. Εάν ένα κράνος διαθέτει υποδοχή για σύστημα ενδοεπικοινωνίας, η πιστοποίηση ισχύει μόνο εάν το σύστημα αυτό έχει δοκιμαστεί μαζί με το κράνος. Αυτό συμβαίνει γιατί η προσθήκη εξωτερικών ή εσωτερικών εξαρτημάτων μπορεί να αλλοιώσει τη δομή του κράνους και τον τρόπο με τον οποίο απορροφά την ενέργεια της σύγκρουσης.

Η διάρκεια ζωής και η ανάγκη αντικατάστασης

Ένα κράνος, όσο ακριβό και αν είναι, έχει ημερομηνία λήξης. Οι περισσότεροι κατασκευαστές και ειδικοί ασφαλείας συνιστούν την αντικατάσταση του κράνους κάθε 5 χρόνια, ακόμη και αν δεν έχει εμπλακεί σε ατύχημα. Τα υλικά του εσωτερικού κελύφους (EPS) και τα υφάσματα φθείρονται με τον χρόνο λόγω του ιδρώτα, της ζέστης και της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, χάνοντας την ικανότητά τους να προστατεύουν αποτελεσματικά.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το κράνος πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως μετά από οποιαδήποτε πτώση, ακόμη και αν εξωτερικά δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά. Η δομή του είναι σχεδιασμένη να παραμορφώνεται μία φορά για να απορροφήσει την ενέργεια. Μετά από αυτό, η προστατευτική του ικανότητα εκμηδενίζεται, καθιστώντας το άχρηστο σε μια επόμενη κρούση.

