Ο Ολλανδός δηλώνει ενθαρρυμένος από τη βελτίωση της Red Bull, τονίζοντας πως οι αναβαθμίσεις τού επιτρέπουν πλέον να πιέζει με αυτοπεποίθηση.

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν του 2026, η Red Bull παρουσίασε ένα σημαντικά αναβαθμισμένο πακέτο στο GP Μαϊάμι, το οποίο φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Ο Μαξ Φερστάπεν, αν και έχασε την Pole Position του GP Μαϊάμι για μόλις 0,166 δευτερόλεπτα από τον Κίμι Αντονέλι, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της ομάδας του.

Εξηγώντας πώς η Red Bull κατάφερε να βρει την έξτρα ταχύτητα που της έλειπε στους προηγούμενους αγώνες, ο Ολλανδός εστίασε σε δύο συγκεκριμένα σημεία: «Για μένα είναι δύο πράγματα. Σίγουρα, το μονοθέσιο δεν ήταν καλό στους προηγούμενους αγώνες, αλλά και από τη δική μου πλευρά δεν ένιωθα ποτέ άνετα με τη διαμόρφωσή του. Τις τελευταίες εβδομάδες η ομάδα πίεσε στο όριο για να φέρει αναβαθμίσεις και να με κάνει να νιώσω πιο άνετα με πολλά πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο».

Very happy with that front row! Incredible turnaround @redbullracing 👏 pic.twitter.com/RcrxIuUVY4 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 2, 2026

Η δουλειά αυτή φαίνεται πως είχε άμεσο αντίκτυπο στην απόδοσή του: «Πραγματικά αποδίδει. Νιώθω ότι έχω ξανά τον έλεγχο, μπορώ να πιέσω λίγο περισσότερο και οι αναβαθμίσεις λειτουργούν. Το να βρίσκομαι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης είναι πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα ερχόμενος εδώ».

Το στοίχημα της εκκίνησης και ο καιρός

Ενόψει του Grand Prix, ο Φερστάπεν γνωρίζει ότι η εκκίνηση θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ειδικά με την απειλή της βροχής να επικρέμεται πάνω από την πίστα. Με το γνώριμο αυτοσαρκαστικό του ύφος, σχολίασε: «Ας ξεκινήσουμε με μια καλή εκκίνηση. Δεν είχα και πολλές τέτοιες φέτος! Θα το κοιτάξουμε σίγουρα αυτό και θα δούμε τι θα κάνει ο καιρός, αλλά είμαι ήδη πολύ χαρούμενος με το πού βρισκόμαστε. Από εδώ και πέρα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και μπορούμε απλώς να πιέσουμε για να κλείσουμε περαιτέρω τη διαφορά».

Όσο για τις προσδοκίες του για τον κυρίως αγώνα, ο πιλότος της Red Bull παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος, βασιζόμενος στα δείγματα γραφής από το Σπριντ: «Ο ρυθμός έδειχνε εντάξει στο Σπριντ, από τη στιγμή που βρέθηκα σε καθαρό αέρα. Φυσικά, ο αυριανός αγώνας είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα».

