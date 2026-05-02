Η FIA εξετάζει όλα τα σενάρια για την τροποποίηση του αυριανού προγράμματος, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις απειλούν τη διεξαγωγή του Grand Prix.

Ο καιρός στο Σπριντ του GP Μαϊάμι ήταν πολυ καλός, αλλά αυτό δεν αναμένεται να κρατήσει για όλο το Σαββατοκύριακο. Μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου (απόψε στις 11 μ.μ.), η FIA έχει προγραμματίσει δύο κρίσιμες συναντήσεις για να αξιολογήσει τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει την εκκίνηση του αγώνα στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), όμως η πρόβλεψη για ισχυρές καταιγίδες το απόγευμα της Κυριακής ενδέχεται να αναγκάσει τους διοργανωτές να μεταφέρουν την εκκίνηση νωρίτερα.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την FIA δεν είναι μόνο η έντονη βροχόπτωση, αλλά η αυστηρή τοπική νομοθεσία της Φλόριντα για τους κεραυνούς. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, εάν ανιχνευθεί κεραυνός σε ακτίνα 8 μιλίων (περίπου 13 χιλιομέτρων) από την πίστα, η δραστηριότητα πρέπει να διακοπεί αμέσως και όλοι οι παρευρισκόμενοι να αναζητήσουν καταφύγιο.

Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί μόνο αφού περάσουν 30 λεπτά χωρίς καμία κεραυνική δραστηριότητα. Αυτός ο περιορισμός καθιστά τη διεξαγωγή του αγώνα εξαιρετικά δύσκολη αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για το απόγευμα.

Η πρόγνωση που προκαλεί ανησυχία

Σύμφωνα με το επίσημο μετεωρολογικό δελτίο της FIA, ένα ψυχρό μέτωπο αναμένεται να επηρεάσει τη νότια Φλόριντα το απόγευμα της Κυριακής. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για:

Έντονες καταιγίδες με ύψος βροχής 25-35 mm την ώρα.

Ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 50-80 χλμ./ώρα.

Πιθανή χαλαζόπτωση και συχνούς κεραυνούς.

Η πιθανότητα βροχής κορυφώνεται αργά το απόγευμα και νωρίς το βράδυ της Κυριακής, γεγονός που συμπίπτει με το παράθυρο διεξαγωγής του αγώνα.

Προτεραιότητα στη Formula 1

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα του τριημέρου είναι ιδιαίτερα πιεσμένο —καθώς προστέθηκε και η Formula 2 μετά τις ακυρώσεις στη Μέση Ανατολή— η FIA κατέστησε σαφές ότι η προτεραιότητα είναι η διεξαγωγή του Grand Prix. Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί, οι αγώνες της Formula 2 και του Porsche Cup θα μετακινηθούν ή θα αναβληθούν για να βρεθεί το κατάλληλο «παράθυρο» καιρού για την F1.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού εξεταστούν οι πλέον πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, με τους διοργανωτές να επιδιώκουν να καθυστερήσουν την ανακοίνωση όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να έχουν την ακριβέστερη δυνατή εικόνα για την πορεία των καταιγίδων πάνω από το Hard Rock Stadium.

