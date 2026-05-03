Αντονέλι: «Ήμουν πολύ αγχωμένος - Παρασύρθηκα στον τελευταίο γύρο»

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes παραδέχθηκε ότι έζησε στιγμές μεγάλης αγωνίας περιμένοντας να δει αν το λάθος του στο Q3 θα του στοίχιζε την Pole Position.

Ο Κίμι Αντονέλι επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ταχύτητά του στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μαϊάμι, όμως η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν αψεγάδιαστη. Μετά από έναν εξαιρετικό πρώτο γύρο στο Q3 που του έδωσε προβάδισμα τριών δεκάτων, ο νεαρός οδηγός έκανε λάθος στη δεύτερη προσπάθειά του, μπλοκάροντας τους τροχούς του στην πρώτη στροφή και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον γύρο.

Ο Αντονέλι περιέγραψε με ειλικρίνεια τα συναισθήματά του όσο περίμενε μέσα στο μονοθέσιο να ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους οι υπόλοιποι οδηγοί: «Ήμουν πολύ αγχωμένος, απλώς περίμενα να τελειώσουν όλοι τους γύρους τους. Ήταν μια καταπληκτική μέρα, αλλά προφανώς παρασύρθηκα από τον ενθουσιασμό μου σε αυτόν τον τελευταίο γύρο του Q3. Ευτυχώς, η πρώτη μου προσπάθεια ήταν αρκετά καλή και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό».

Η ανάκαμψη μετά το δύσκολο Σπριντ

Η Pole Position είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Ιταλό, καθώς ήρθε μετά από έναν απογοητευτικό Αγώνα Σπριντ, όπου μια κακή εκκίνηση και μια ποινή τον έριξαν στην 6η θέση: «Προφανώς το ξεκίνημα της ημέρας ήταν δύσκολο με το Σπριντ, όπου τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε, αλλά είμαι σούπερ ικανοποιημένος με την ανάκαμψη. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι λίγο πιο δύσκολο για εμάς, αλλά καταφέραμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας».

Με το βλέμμα στον αγώνα της Κυριακής, ο Αντονέλι γνωρίζει ότι η αχίλλειος πτέρνα του φέτος είναι οι εκκινήσεις. Στόχος του είναι να διατηρήσει το προβάδισμα για να κυνηγήσει την τρίτη του συνεχόμενη νίκη σε Grand Prix: «Ελπίζω η "μαγική" εκκίνηση να συμβεί αύριο. Θα ήταν ωραίο να μη χάσω καμία θέση. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Με τον Μαξ Φερστάπεν να εκκινεί δίπλα του και τον Σαρλ Λεκλέρ ακριβώς πίσω του, η δουλειά του Αντονέλι όταν σβήσουν τα κόκκινα φώτα μόνο εύκολη δεν θα είναι.

