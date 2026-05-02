Νόρις: «Θέλουμε κι άλλες αλλαγές στο μονοθέσιο»

Ο Βρετανός της McLaren μετά τη νίκη του στο Σπριντ του Μαϊάμι, προειδοποιεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ενόψει των κατατακτήριων του Grand Prix.

Ο Λάντο Νόρις μετέτρεψε τη Sprint Pole σε μια επιβλητική νίκη το Σάββατο στο Μαϊάμι, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα της αναβαθμισμένης MCL40. Παρά την αδιαμφισβήτητη υπεροχή του, ο Νόρις εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις στο στήσιμο του μονοθεσίου του, εκμεταλλευόμενος την άρση του καθεστώτος parc fermé μετά τη λήξη του Σπριντ.

Παρά τη νίκη, ο Βρετανός παραμένει σε εγρήγορση, γνωρίζοντας ότι ο ανταγωνισμός θα αντιδράσει. Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του μονοθεσίου του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιθανότατα θα αλλάξουμε μερικά πράγματα. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θέλω διαφορετικά σε σχέση με χθες και θα τα προσαρμόσουμε. Ελπίζω ότι έχουμε ακόμα λίγη ταχύτητα να αναδείξουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα ισχύει και για τους άλλους. Απλώς θα συνεχίσουμε με το κεφάλι κάτω και θα πιέζουμε».

Η επίδραση των αναβαθμίσεων

Η McLaren έφερε ένα εκτεταμένο πακέτο αναβαθμίσεων στο Μαϊάμι και τα αποτελέσματα δικαιώνουν τους μηχανικούς του Γουόκινγκ. Ο Νόρις δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία αυτής της επιτυχίας για το ηθικό της ομάδας: «Ήταν ένας καλός αγώνας. Είναι ωραίο να επιστρέφεις στο ψηλότερο σκαλί, έστω και αν πρόκειται για Σπριντ. Έγινε τεράστια δουλειά από την ομάδα για να φέρει αυτές τις αναβαθμίσεις. Ξέρω ότι όλοι λένε το ίδιο, αλλά οι δικές μας βοήθησαν πραγματικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε».

The Saturday Sprint Top 3 in Miami... 😎👇



1. Norris 🇬🇧

2. Piastri 🇦🇺

3. Leclerc 🇲🇨#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/N3VNt9f5ID — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία της Φλόριντα δοκίμασαν τις αντοχές των οδηγών στον αγώνα των 19 γύρων, με τον Νόρις να περιγράφει την εμπειρία μέσα στο cockpit: «Είχε πολλή ζέστη. Συνέχιζα να πιέζω, προσπαθώντας να βρω αυτή την ισορροπία: να πιέζω, αλλά ταυτόχρονα να είμαι αρκετά χαλαρός ώστε να μην κάνω λάθη. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα για το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα από την αρχή».

Με τη McLaren να δείχνει ικανή να κοιτάξει στα μάτια τη Mercedes και τη Ferrari, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στις «διορθώσεις» που ζήτησε ο Νόρις και στο αν αυτές θα του δώσουν το πλεονέκτημα για τη μάχη της Pole Position του κυρίως αγώνα.

