Ο γερμανικός κολοσσός ανακοίνωσε την κατάργηση 500 θέσεων εργασίας και το κλείσιμο τριών θυγατρικών, αναζητώντας τη χαμένη κερδοφορία.

Η Porsche AG προχωρά σε μια δραστική αναδιοργάνωση της στρατηγικής της, ανακοινώνοντας την κατάργηση περισσότερων από 500 θέσεων εργασίας. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τη διακοπή της λειτουργίας τριών σημαντικών θυγατρικών της, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επικεντρωθεί ξανά στον «πυρήνα» των δραστηριοτήτων της, δηλαδή την κατασκευή σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Μίκαελ Λάιτερς, η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της μελλοντικής επιτυχίας της μάρκας. «Η Porsche πρέπει να επικεντρωθεί ξανά στις βασικές της δραστηριότητες. Αυτό αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο για έναν επιτυχημένο στρατηγικό επαναπροσδιορισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «επώδυνες αλλά αναγκαίες περικοπές».

Τέλος στα e-bikes και στην αυτόνομη ανάπτυξη μπαταριών

Οι τρεις θυγατρικές που οδεύουν προς κλείσιμο είναι η Cellforce Group GmbH, η Porsche eBike Performance GmbH και η Cetitec GmbH. Η Cellforce είχε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη κυψελών μπαταριών υψηλής απόδοσης, ενώ η Porsche eBike Performance αποτελούσε το στοίχημα της εταιρείας στον χώρο της μικροκινητικότητας. Η Cetitec, από την άλλη, δραστηριοποιούνταν στον τομέα του λογισμικού και των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η απόφαση να σταματήσει η Porsche την άμεση εμπλοκή της σε αυτούς τους τομείς δείχνει μια στροφή προς ένα πιο συντηρητικό μοντέλο λειτουργίας. Αντί να επενδύει δισεκατομμύρια σε παράλληλες τεχνολογίες που απαιτούν χρόνο για να αποδώσουν καρπούς, η εταιρεία επιλέγει να θωρακίσει τα έσοδά της, βασιζόμενη στα εμβληματικά μοντέλα που την καθιέρωσαν στην κορυφή.

Οι γεωπολιτικές προκλήσεις και η πίεση του 2026

Η Porsche είδε τα κέρδη της να υποχωρούν σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, γεγονός που ανάγκασε τη διοίκηση να επιταχύνει το πρόγραμμα περικοπής κόστους. Οι προκλήσεις είναι πολλαπλές και περιλαμβάνουν τους νέους δασμούς στο εμπόριο, τις γεωπολιτικές αναταράξεις παγκοσμίως, αλλά και ορισμένα κενά που παρατηρήθηκαν στην ανανέωση της γκάμας των μοντέλων της.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Porsche παραμένει μια από τις πιο ισχυρές μάρκες στον όμιλο Volkswagen. Η τρέχουσα αναδιάρθρωση στοχεύει στο να καταστήσει την εταιρεία πιο ευέλικτη απέναντι στις μεταβολές της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα γίνει με όρους κερδοφορίας και όχι εις βάρος της οικονομικής της υγείας.