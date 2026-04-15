Mercedes-Benz EQS: Ηλεκτρική πολυτέλεια 926 χιλιομέτρων

Η Mercedes-Benz αναβαθμίζει την ηλεκτρική ναυαρχίδα της με τεχνολογία 800V, steer-by-wire και αυτονομία που καταρρίπτει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η Mercedes-Benz EQS είναι η δήλωση της γερμανικής εταιρείας για το πώς ορίζεται η πολυτέλεια στην εποχή της βιώσιμης κινητικότητας. Με την τελευταία της ανανέωση, η EQS δεν περιορίζεται σε ένα απλό «φρεσκάρισμα» της εμφάνισης, αλλά εισάγει δομικές αλλαγές στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική και την ψηφιακή της υπόσταση, στοχεύοντας να παραμείνει το σημείο αναφοράς απέναντι στον ανταγωνισμό των flagship λιμουζινών.

Στην καρδιά της νέας EQS βρίσκεται μια επόμενης γενιάς ηλεκτρική αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει τεχνολογία 800V. Αυτή η αναβάθμιση επιτρέπει ταχυφόρτιση έως και 350 kW, κάτι που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ανακτήσει έως και 320 χιλιόμετρα αυτονομίας (κατά WLTP) σε μόλις 10 λεπτά. Ταυτόχρονα, η χωρητικότητα των μπαταριών αυξήθηκε, φτάνοντας στα 122 kWh στις κορυφαίες εκδόσεις.

Αυτονομία 926 χιλιομέτρων

Το νούμερο που κλέβει την παράσταση είναι αναμφίβολα τα 926 χιλιόμετρα αυτονομίας της έκδοσης EQS 450+. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, αποτέλεσμα της βελτιστοποιημένης χημείας των κυψελών και της εξαιρετικής αεροδυναμικής (συντελεστής οπισθέλκουσας Cd μόλις 0,20). Η Mercedes-Benz πέτυχε μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα στον ίδιο όγκο μπαταρίας, επιτρέποντας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων χωρίς την ανάγκη για συχνές στάσεις φόρτισης.

Η αποδοτικότητα ενισχύεται περαιτέρω από τις νέες μονάδες κίνησης (Electric Drive Units - EDU) και το κιβώτιο δύο ταχυτήτων στον πίσω άξονα. Επιπλέον, η ισχύς ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα έχει αυξηθεί κατά το ένα τρίτο, φτάνοντας τα 385 kW, επιτρέποντας την επιβράδυνση του οχήματος σχεδόν αποκλειστικά μέσω της ανάκτησης σε καθημερινές συνθήκες οδήγησης.

Η επανάσταση του Steer-by-Wire

Μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες είναι η εισαγωγή του προαιρετικού συστήματος διεύθυνσης steer-by-wire, με το οποίο η Mercedes-Benz γίνεται ο πρώτος Γερμανός κατασκευαστής που φέρνει αυτή την τεχνολογία σε αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής. Η πλήρης κατάργηση της μηχανικής σύνδεσης μεταξύ τιμονιού και τροχών επιτρέπει την υιοθέτηση ενός φουτουριστικού τιμονιού τύπου yoke, το οποίο αντικαθιστά το παραδοσιακό στρογγυλό στεφάνι. Ο σχεδιασμός αυτός είναι εφικτός επειδή το σύστημα μεταβάλλει τη σχέση μετάδοσης, μειώνοντας τη διαδρομή από άκρη σε άκρη (lock-to-lock) σε μόλις 170 μοίρες.

Η επιλογή του yoke προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα στην καθημερινή χρήση, καθώς εξαλείφει την ανάγκη για χιαστί κινήσεις των χεριών (hand-over-hand) κατά τη διάρκεια ελιγμών ή παρκαρίσματος. Παράλληλα, το επίπεδο σχήμα του προσφέρει στον οδηγό εντελώς ανεμπόδιστη θέα προς τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ διευκολύνει σημαντικά την είσοδο και την έξοδο από το αυτοκίνητο προσφέροντας περισσότερο χώρο για τα γόνατα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τιμόνι-yoke διατίθεται αποκλειστικά σε συνδυασμό με το εξελιγμένο σύστημα τετραδιεύθυνσης 10 μοιρών στον πίσω άξονα.

Παράλληλα, το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) μετατρέπει την EQS σε έναν «έξυπνο σύντροφο». Ο υπερυπολογιστής του συστήματος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ισχυρά τσιπ για να ελέγχει κάθε πτυχή του οχήματος, προσφέροντας ενημερώσεις over-the-air (OTA) που διατηρούν το λογισμικό πάντα επίκαιρο. Ο Όλα Καλένιους, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz AG, είναι ο άνθρωπος που ηγείται αυτής της ψηφιακής μετάβασης.

Εξωτερική εμφάνιση με έμφαση στο κύρος

Σχεδιαστικά, η νέα EQS διατηρεί την επιβλητική της παρουσία. Η επιλογή της σειράς Electric Art φέρνει το όρθιο, φωτιζόμενο αστέρι της Mercedes-Benz στο καπό, μια σαφή αναφορά στην παράδοση της S-Class. Η μάσκα διαθέτει πλέον οπίσθιο φωτισμό με μοτίβο αστεριών, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα Digital Light χρησιμοποιούν τεχνολογία micro-LED για 40% μεγαλύτερο πεδίο φωτισμού και 50% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η AMG Line έκδοση προσφέρει μια πιο δυναμική αισθητική με διαφορετική μάσκα και επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες που τονίζουν τις σπορ καταβολές του μοντέλου. Στο πίσω μέρος, η φωτιζόμενη λωρίδα έχει εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία helix, δίνοντας μια πιο τρισδιάστατη όψη στο σκοτάδι. Η Mercedes-Benz συνεχίζει να επενδύει στην εξατομίκευση μέσω του προγράμματος Manufaktur, προσφέροντας 125 επιλογές χρωμάτων και πολυτελή υλικά για το εσωτερικό.

Πολυτέλεια «πρώτης θέσης» στο εσωτερικό

Στην καμπίνα, η εμπειρία «Welcome home» ενισχύεται από καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως η θέρμανση των ζωνών ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα. Η MBUX Hyperscreen, που καλύπτει πάνω από 55 ίντσες με τρεις οθόνες κάτω από μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια, παραμένει το κεντρικό στοιχείο του ταμπλό. Το σύστημα πλέον ενσωματώνει AI από τη Microsoft και Virtual Assistant που μπορεί να διεξάγει σύνθετους διαλόγους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους πίσω επιβάτες, με το MBUX High-End Entertainment System να προσφέρει δύο οθόνες 13,1 ιντσών και φορητά χειριστήρια ελέγχου των λειτουργιών του οχήματος. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν επίσης αυξημένο χώρο και άνεση χάρη στη σχεδίαση cab-forward, ενώ το σύστημα Energizing Air Control Plus με φίλτρο HEPA εξασφαλίζει ότι το 99,65% των σωματιδίων παραμένει εκτός της καμπίνας.

Αμφίδρομη φόρτιση

Η νέα EQS μετατρέπεται σε μια ευέλικτη πηγή ενέργειας χάρη στη λειτουργία αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging). Το όχημα μπορεί να τροφοδοτεί με ρεύμα το δημόσιο δίκτυο (Vehicle-to-Grid - V2G) ή το ίδιο το σπίτι (Vehicle-to-Home - V2H). Αυτή η δυνατότητα προσφέρει οικονομικά οφέλη στους χρήστες και υποστηρίζει τη σταθερότητα του ενεργειακού δικτύου, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση.

Η παραγωγή της νέας EQS θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026 στο ιστορικό εργοστάσιο του Sindelfingen, και συγκεκριμένα στο Factory 56. Πρόκειται για μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής παγκοσμίως, όπου οι μπαταρίες παραδίδονται στη γραμμή παραγωγής από το γειτονικό εργοστάσιο του Hedelfingen. Οι τιμές στη Γερμανία ξεκινούν από τις 94.403 ευρώ για την έκδοση EQS 400, η οποία αποτελεί πλέον την πύλη εισόδου στον κόσμο της ηλεκτρικής λιμουζίνας της Mercedes-Benz.