Η Mercedes-AMG δεν είναι κυρίαρχη σε όλους τους τομείς στη φετινή σεζόν της Formula 1, καθώς η Scuderia Ferrari συνεχίζει να κυριαρχεί και φέτος στα pit-stops.

To 2025 η Ferrari δεν ξεχώρισε για την ταχύτητά της στην πίστα αλλά στο πόσο αποτελεσματική ήταν στις αλλαγές ελαστικών. Η ιταλική ομάδα της Formula 1 κέρδισε το πρωτάθλημα των pit-stops με διαφορά 149 βαθμών από τη δεύτερη McLaren.

H ομάδα του Μαρανέλο έδειξε πως μπορεί να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να δώσει στους οδηγούς της ένα σωστό μονοθέσιο, με το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει.

Κυρίαρχη και το 2026

Έως τώρα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί τρία Grand Prix, σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία. Η Ferrari στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχει ξεχωρίσει στα pit-stops έχοντας τον ταχύτερο χρόνο στάσης στα pits. Αυτή η επίδοση επετεύχθη στο Grand Prix Ιαπωνίας, με τον Λιούις Χαμιλτον.

Η ιταλική ομάδα έχει και τη δεύτερη ταχύτερη αλλαγή ελαστικών στο 2026, η οποία έγινε στον Σαρλ Λεκλέρ, επίσης στην Ιαπωνία. Για να βρούμε επίδοση της Mercedes-AMG πρέπει να δούμε στην 3η θέση, με τους μηχανικούς της γερμανικής ομάδας να έχουν ως ταχύτερη αλλαγή ελαστικών τα 2,17 δλ στον Τζορτζ Ράσελ.

Θέση Ομάδα Οδηγός Αγώνας Χρόνος (δευτ.) 1 Ferrari Λιούις Χάμιλτον Ιαπωνία 2.00 2 Ferrari Σαρλ Λεκλέρ Ιαπωνία 2.13 3 Mercedes Τζορτζ Ράσελ Αυστραλία 2.17 4 Ferrari Σαρλ Λεκλέρ Αυστραλία 2.22 5 Red Bull Μαξ Φερστάπεν Αυστραλία 2.24 6 Ferrari Λιούις Χάμιλτον Αυστραλία 2.26 7 Ferrari Λιούις Χάμιλτον Κίνα 2.29 8 Racing Bulls Λίαμ Λόσον Κίνα 2.34 9 Red Bull Μαξ Φερστάπεν Αυστραλία 2.40 10 Mercedes Κίμι Αντονέλι Ιαπωνία 2.40

Στην κορυφή της βαθμολογίας

Μετά από τρεις αγώνες στο 2026 η Ferrari βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας των pit-stops με 98 βαθμούς. Έτσι, εδραιώνεται ως η πιο αποτελεσματική ομάδα στην αλλαγή ελαστικών, κάτι το οποίο μπορεί να της δώσει ακόμη και νίκες στη συνέχεια της σεζόν.

Δεύτερη είναι η Mercedes-AMG, έχοντας μόλις 62 βαθμούς. Παρά τη διαφορά, οι αλλαγές ελαστικών δεν της έχουν κοστίσει, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Επιπλέον επιβεβαιώνει πως οι δύο παραπάνω ομάδες έχουν προετοιμαστεί καλύτερα από τις υπόλοιπες για τη νέα εποχή της F1.

Στην 3η θέση συναντάμε μια ομάδα του midfield, τη Racing Bulls. H δεύτερη ομάδα της Red Bull έχει κάνει την έκπληξη έως τώρα στο 2026 και περνά κατά 11 βαθμούς τη «μαμά» Red Bull Racing. Πιο πίσω, η McLaren βρίσκεται στην 6η θέση με 16 βαθμούς. Ο κύριος λόγος για τη θέση αυτή είναι η απουσία των μονοθεσίων της από τον αγώνα της Κίνας.

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Ferrari 98 2 Mercedes 62 3 Racing Bulls 38 4 Red Bull Racing 27 5 Alpine 25 6 McLaren 16 7 Audi 14 8 Williams 12 9 Haas 9 10 Aston Martin 2 11 Cadillac 0

