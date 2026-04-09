F1: To πρωτάθλημα στο οποίο η Ferrari κυριαρχεί έναντι της Mercedes

Η Mercedes-AMG δεν είναι κυρίαρχη σε όλους τους τομείς στη φετινή σεζόν της Formula 1, καθώς η Scuderia Ferrari συνεχίζει να κυριαρχεί και φέτος στα pit-stops.

To 2025 η Ferrari δεν ξεχώρισε για την ταχύτητά της στην πίστα αλλά στο πόσο αποτελεσματική ήταν στις αλλαγές ελαστικών. Η ιταλική ομάδα της Formula 1 κέρδισε το πρωτάθλημα των pit-stops με διαφορά 149 βαθμών από τη δεύτερη McLaren.

H ομάδα του Μαρανέλο έδειξε πως μπορεί να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να δώσει στους οδηγούς της ένα σωστό μονοθέσιο, με το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει.

F1 Guide
F1 Guide

Κυρίαρχη και το 2026

Έως τώρα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί τρία Grand Prix, σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία. Η Ferrari στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχει ξεχωρίσει στα pit-stops έχοντας τον ταχύτερο χρόνο στάσης στα pits. Αυτή η επίδοση επετεύχθη στο Grand Prix Ιαπωνίας, με τον Λιούις Χαμιλτον.

Η ιταλική ομάδα έχει και τη δεύτερη ταχύτερη αλλαγή ελαστικών στο 2026, η οποία έγινε στον Σαρλ Λεκλέρ, επίσης στην Ιαπωνία. Για να βρούμε επίδοση της Mercedes-AMG πρέπει να δούμε στην 3η θέση, με τους μηχανικούς της γερμανικής ομάδας να έχουν ως ταχύτερη αλλαγή ελαστικών τα 2,17 δλ στον Τζορτζ Ράσελ.

ΘέσηΟμάδαΟδηγόςΑγώναςΧρόνος (δευτ.)
1FerrariΛιούις ΧάμιλτονΙαπωνία2.00
2FerrariΣαρλ ΛεκλέρΙαπωνία2.13
3MercedesΤζορτζ ΡάσελΑυστραλία2.17
4FerrariΣαρλ ΛεκλέρΑυστραλία2.22
5Red BullΜαξ ΦερστάπενΑυστραλία2.24
6FerrariΛιούις ΧάμιλτονΑυστραλία2.26
7FerrariΛιούις ΧάμιλτονΚίνα2.29
8Racing BullsΛίαμ ΛόσονΚίνα2.34
9Red BullΜαξ ΦερστάπενΑυστραλία2.40
10MercedesΚίμι ΑντονέλιΙαπωνία2.40

Στην κορυφή της βαθμολογίας

Μετά από τρεις αγώνες στο 2026 η Ferrari βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας των pit-stops με 98 βαθμούς. Έτσι, εδραιώνεται ως η πιο αποτελεσματική ομάδα στην αλλαγή ελαστικών, κάτι το οποίο μπορεί να της δώσει ακόμη και νίκες στη συνέχεια της σεζόν.

Δεύτερη είναι η Mercedes-AMG, έχοντας μόλις 62 βαθμούς. Παρά τη διαφορά, οι αλλαγές ελαστικών δεν της έχουν κοστίσει, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Επιπλέον επιβεβαιώνει πως οι δύο παραπάνω ομάδες έχουν προετοιμαστεί καλύτερα από τις υπόλοιπες για τη νέα εποχή της F1.

Στην 3η θέση συναντάμε μια ομάδα του midfield, τη Racing Bulls. H δεύτερη ομάδα της Red Bull έχει κάνει την έκπληξη έως τώρα στο 2026 και περνά κατά 11 βαθμούς τη «μαμά» Red Bull Racing. Πιο πίσω, η McLaren βρίσκεται στην 6η θέση με 16 βαθμούς. Ο κύριος λόγος για τη θέση αυτή είναι η απουσία των μονοθεσίων της από τον αγώνα της Κίνας.

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Ferrari98
2Mercedes62
3Racing Bulls38
4Red Bull Racing27
5Alpine25
6McLaren16
7Audi14
8Williams12
9Haas9
10Aston Martin2
11Cadillac0

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes-AMG F1 media

