Η Toyota Motor Corporation ενώνει τις δυνάμεις της με τις Daimler Truck και Volvo Group για την ανάπτυξη κυψελών καυσίμου σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Η Toyota Motor Corporation πραγματοποιεί μια στρατηγική κίνηση στον τομέα της απανθρακοποίησης, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την ένταξή της στην κοινοπραξία cellcentric. Ο ιαπωνικός κολοσσός εισέρχεται στην κοινοπραξία ως ισότιμος μέτοχος δίπλα στη Daimler Truck και τον Όμιλο Volvo, με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία των τριών ομίλων στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου που προορίζονται για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και άλλες απαιτητικές εφαρμογές. Στόχος των τριών εταίρων είναι να καθιερώσουν τη cellcentric ως κορυφαίο κατασκευαστή συστημάτων υδρογόνου παγκοσμίως, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία τους για τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Toyota Motor Corporation και η cellcentric θα αναλάβουν από κοινού την εξέλιξη των βασικών στοιχείων των μονάδων κυψελών καυσίμου και των συστημάτων ελέγχου. Η κοινοπραξία θα λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο εξειδίκευσης για τις εντός και εκτός δρόμου μεταφορές, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο του υδρογόνου ως βασική ενεργειακή επιλογή.

Στρατηγική απανθρακοποίησης και διεθνή πρότυπα

Πέρα από την τεχνολογική ανάπτυξη, οι εταίροι στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης υποδομών και εφοδιασμού υδρογόνου από τα πρώτα στάδια, μέσω συνεργασιών σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η κίνηση αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά και τους προμηθευτές για την ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης σε μεταφορές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Η συγκεκριμένη συνεργασία υποστηρίζει άμεσα τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου, καθώς και τη νομοθεσία για την κοινωνία υδρογόνου στην Ιαπωνία. Οι τρεις μέτοχοι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα στους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τους τομείς, ενώ η cellcentric θα παραμείνει μια αυτόνομη οντότητα.

Παρόλο που η τρέχουσα συμφωνία είναι μη δεσμευτική, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με σκοπό την επίτευξη μιας τελικής νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών. Μέσω αυτής της σύγκλισης, οι κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στοχεύουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της βιώσιμης αξιοποίησης του υδρογόνου παγκοσμίως