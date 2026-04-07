Audi A2 e-tron: Η «αθόρυβη» επιστροφή ενός πρωτοπόρου

Η Audi ανακοινώνει την αναβίωση του εμβληματικού A2 ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, στοχεύοντας στην premium αστική μετακίνηση από το φθινόπωρο του 2026.

Η Audi διευρύνει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο και ανακοινώνει το νέο Audi A2 e-tron, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το φθινόπωρο του 2026. Με τη νέα αυτή πρόταση στην compact κατηγορία, η γερμανική εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην premium ηλεκτρική κινητικότητα, καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτήν πιο ουσιαστική για ένα ευρύτερο κοινό.

Το νέο μοντέλο θα κατασκευάζεται στο Ίνγκολσταντ, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της έδρας της Audi στην πορεία προς τον πλήρη ηλεκτρικό μετασχηματισμό. Ήδη, το πρώτο σκίτσο αποκαλύπτει τη χαρακτηριστική σιλουέτα του οχήματος, δίνοντας μια πρώτη γεύση για την αισθητική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η μάρκα.

Γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο ηλεκτρικό μέλλον

Η ονομασία A2 e-tron αποτελεί μια συνειδητή αναφορά στο αρχικό Audi A2, το οποίο πριν από 25 χρόνια ξεχώρισε για την πρωτοποριακή του προσέγγιση στην αποδοτικότητα και στην αστική κινητικότητα. Σήμερα, η Audi μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, εστιάζοντας στην καθημερινή χρηστικότητα και την ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Όπως δήλωσε ο CEO της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, «Το A2 e-tron είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάρκα μας, αλλά και για τη γερμανική μας έδρα. Με την παραγωγή μιας ακόμη αμιγώς ηλεκτρικής πρότασης στο Ίνγκολσταντ, διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας και προσφέρουμε ηλεκτρική κινητικότητα “made in Germany”».

Αυτή η προϊοντική δυναμική θα συνεχιστεί και το 2026, με την Audi να διαθέτει πλέον το νεότερο χαρτοφυλάκιο έναντι του ανταγωνισμού. Παράλληλα με το A2 e-tron, η εταιρεία δίνει έμφαση και στην κορυφή της γκάμας της, με τη μελλοντική παρουσίαση του full-size Audi Q9, ολοκληρώνοντας έτσι τη στρατηγική της παρουσία σε όλες τις κατηγορίες.