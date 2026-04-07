Από μικρή ηλικία ο Λάντο Νόρις είχε αναγνωρίσει ορισμένους οδηγούς τους οποίους υποστήριζε βλέποντας Formula 1.

Κάθε νέα «φουρνιά» οδηγών της Formula 1 έχει περάσει τα παιδικά της χρόνια βλέποντας αστέρες να κατακτούν νίκες και πρωταθλήματα. Έτσι, παίρνουν μορφή τα όνειρα να ακολουθήσουν τα βήματα αυτών που θαυμάζουν.

Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, δεν έχει πολλά χρόνια που παρακολουθούσε το σπορ από την τηλεόραση. Σε βίντεο που δημοσίευσε η McLaren στα social media της, ο Βρετανός αποκάλυψε πως μεγαλώνοντας είχε τέσσερις αγαπημένους του οδηγούς.

Οι δύο Βρετανοί που ενέπνευσαν τον Νόρις

Όντας Βρετανός, ο Λάντο Νόρις ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα δύο συμπατριωτών του, οι οποίοι κατέκτησαν πρωτάθλημα ο ένας μετά τον άλλο και μάλιστα υπήρξαν teammates.

«Είμαι ο Λάντο και αυτοί είναι οι τέσσερις αγαπημένοι μου οδηγοί στην F1 όλων των εποχών», είπε αρχικά και συνέχισε. «Ξεκινάμε με δύο Βρετανούς. Ο Τζένσον Μπάτον και ο Λιούις Χάμιλτον. Ήταν αυτοί που υποστήριζα όταν ήμουν παιδί και με ενέπνευσαν. Δύο Βρετανοί, δύο απίστευτοι οδηγοί, δύο οδηγοί της McLaren, δύο από τους αγαπημένους μου».

Δύο ακόμη πρωταθλητές στην τετράδα

Στις άλλες δύο επιλογές του, ο Νόρις μίλησε για δύο πρωταθλητές που κατέκτησαν την κορυφή την τελευταία 20ετία. Πρόκειται για δύο ακόμη οδηγούς που έβλεπε από την τηλεόραση του σπιτιού του να κερδίζουν.

«Το τρίτο είναι πιο δύσκολο. Θα πω τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Είναι απλώς ένας υπέροχος άνθρωπος. Όταν ξεκινούσα στο karting, εκείνος κέρδιζε τα πρωταθλήματά του με τη Red Bull. Ήταν παθιασμένος, είχε στυλ με τα κράνη του, ήταν κάτι διαφορετικό για μένα. Ο τέταρτος θα είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Τον παρακολουθούσα όταν μεγάλωνα, τον έζησα και στα πρώτα μου χρόνια στη McLaren. Είναι εξαιρετική προσωπικότητα, πολύ καλός άνθρωπος και έχουμε καλή σχέση. Όταν συνδυάζεις χαρακτήρα και ταχύτητα, έχεις κάτι ξεχωριστό».

Πλέον ο Νόρις βλέπει το όνομά του στη χρυσή λίστα πρωταθλητών της Formula 1 δίπλα σε αυτά των οδηγών που θαύμαζε από παιδί.

