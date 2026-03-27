O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμλων της Formula 1 στην εντυπωσιακή Σουζούκα.

H δράση στο Grand Prix Ιαπωνίας συνεχίστηκε στη Σουζούκα με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους. H κατάσταση της πίστας βελτιώθηκε σημαντικά και αυτό επέτρεψε στις ομάδες να αντλήσουν ακόμη περισσότερη απόδοση από τα μονοθέσιά τους.

Η διαδικασία διεξήχθη δίχως προβλήματα, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματά τους. Στο FP2 είδαμε προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα, ενώ και πάλι είδαμε τους οδηγούς να παλεύουν συνεχώς να ελέγξουν τα μονοθέσιά τους.

Αλλαγή «φρουράς»

Στην κορυφή των χρόνων του FP2 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:30,133 και πήρε την 1η θέση. Το σημείο «κλειδί» στο γύρο του ήταν ο πρώτος τομέας της πίστας, στον οποίο ήταν άπιαστος.

Στη 2η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, με τον νικητή του GP Κίνας να είναι μόλις 0,092 δλ πίσω από τον οδηγό της McLaren. Στην 3η θέση ήταν ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ενώ 4ος ήταν ο Λάντο Νόρις με τη δεύτερη MCL40. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε πάλι προβλήματα με το μονοθέσιό του, που τον εμπόδισαν από το να κάνει πλήρες πρόγραμμα.

Η Ferrari δυσκολεύεται πολύ

Στις θέσεις 5 και 6 ήταν οι οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να χωρίζονται κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Το πρόβλημα της Ferrari ήταν η έντονη αποσταθεροποίηση του πίσω μέρους κατά τη διάρκεια του γύρου, με τη διαφορά από την κορυφή να είναι στα 0,7 δλ.

Στην 7η θέση ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi, o οποίος ήταν μπροστά από τον Άλεξ Άλμπον της Williams. O Όλιβερ Μπέρμαν της Haas πήρε την 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Max Verstappen is the latest to run wide#F1 #JapaneseGP

Προβλήματα αξιοπιστίας

Στο FP2 ορισμένοι οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα αξιοπιστίας και έχασαν χρόνο στην πίστα. Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls είδε από τις οθόνες των γκαράζ του το FP2. Άλλοι οδηγοί που αντιμετώπισαν προβλήματα αλλά βγήκαν στην πίστα ήταν οι Λάντο Νόρις με McLaren, Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi και Σέρχιο Πέρεζ με Cadillac.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στη Σουζούκα συνεχίζεται με τηn τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 04:30 ώρα Ελλάδος. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 08:00 ώρα Ελλάδος.

Pierre Gasly suddenly has a Williams in his path in the pit lane #F1 #JapaneseGP

Αποτελέσματα FP2 GP Ιαπωνίας

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, και το «χάσμα» που έχουν προκαλέσει οι νέοι κανονισμοί.