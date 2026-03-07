Ο Τζορτζ Ράσελ μίλησε για την επιβλητική pole position που πήρε στην Αυστραλία και τον αυριανό αγώνα, για τον οποίο ανυπομονεί.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας ο Τζορτζ Ράσελ και η Mercedes-AMG έκαναν επίδειξη δύναμης. Ο Βρετανός πήρε την pole position με επιβλητικό τρόπο και άφησε τον ανταγωνισμό να… ψάχνεται.

«Μία φανταστική ημέρα»

Αμέσως μετά το τέλος του Q3, ο Ράσελ ρωτήθηκε για το πώς έζησε τη μάχη της pole position, την οποία κατέκτησε με άνεση:

«Ήταν μια φανταστική ημέρα. Γνωρίζαμε πως το μονοθέσιό μας είχε μεγάλες δυνατότητες. Όμως μέχρι να φτάσεις στον πρώτο αγώνα της σεζόν δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Το μονοθέσιο ζωντάνεψε στις κατατακτήριες δοκιμές, ειδικά με την πίστα σε χαμηλή θερμοκρασία. Ξέρουμε πως αυτές οι συνθήκες μας ευνοούν. Είναι ωραίο να βλέπεις και τον Κίμι εδώ, έκανε πολύ σκληρή δουλειά η ομάδα για να επισκευάσει το μονοθέσιό του», είπε.

Η επίδοση της Mercedes ήταν εντυπωσιακή, καθώς ήταν οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τη Red Bull Racing που είχε τον Ίσακ Χατζάρ στην 3η θέση.

Νέα δεδομένα και ο αγώνας της Κυριακής

Μιλώντας για τον αυριανό αγώνα, ο Ράσελ ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος: «Δεν είναι εύκολο να οδηγήσεις αυτό το μονοθέσιο. Δεν είναι εύκολο και για τους θεατές να τα καταλάβουν όλα. Όμως, είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αύριο και ελπίζω ο αγώνας να έχει συναρπαστικές μάχες. Ελπίζω να είναι ωραίος ο αγώνας».

Ερωτώμενος σχετικά με τις προκλήσεις της νέας γενιάς μονοθεσίων της Formula 1, ο Βρετανός είπε: «Τα απλά πράγματα του παρελθόντος όπως οι εκκινήσεις και τα pit-stops είναι πιο δύσκολα με τα νέα μονοθέσια. Είπα στην ομάδα να έχουμε μια καθαρή διαδικασία γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα, πήραμε το καλύτερο αποτέλεσμα».

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 06:00 πμ ώρα Ελλάδος.

