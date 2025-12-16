Σαν Σήμερα: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Κόλιν Τσάπμαν (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Στη σημερινή μας αναδρομή στο παρελθόν, θα μάθουμε για τον χαμό ενός εκ των πιο θρυλικών μορφών στην ιστορία της Formula 1, ενός ανθρώπου που άλλαξε τα δεδομένα στο σπορ. Επιπλέον, θα μάθουμε για ένα ασυνήθιστο τεστ του Μίκαελ Σουμάχερ, για μία ανακοίνωση οδηγού στη Minardi και για ένα πρόστιμο για τον Λιούις Χάμιλτον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1932, γεννήθηκε ο Χένρι Τέιλορ. Ιδιαίτερα ταλαντούχος στα μικρά μονοθέσια, ο Βρετανός κατέκτησε πολλές νίκες και τίτλους στην F3 τη διετία 1955-1956 και προχώρησε στα σπορ αυτοκίνητα, αλλά και στην F2. Τα σταθερά του αποτελέσματα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία διατηρήθηκαν μέχρι το 1958 και, σύντομα, ο Τέιλορ προβιβάστηκε στους αγώνες Grand Prix και τη Formula 1. Συνολικά έλαβε μέρος σε 11 επίσημους αγώνες, οδηγώντας ιδιωτικές Cooper και Lotus. Μάλιστα τερμάτισε 4ος στο GP Γαλλίας του 1960. Ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημά στο Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας του 1961, ο Τέιλορ εγκατέλειψε το άθλημα και μεταπήδησε στους αγώνες ράλλυ με τη Ford. Αποσύρθηκε από την οδήγηση το 1965 και έκτοτε διετέλεσε καθήκοντα μάνατζερ στο ευρωπαϊκό τμήμα αγώνων της αμερικανικής φίρμας.

Σαν σήμερα το 1982, έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής και επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Lotus, Κόλιν Τσάπμαν. Ο Βρετανός, γιος διευθυντή ξενοδοχείου, απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών από καρδιακή προσβολή. Ο Βρετανός, έχοντας αρχικά ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του ως οδηγός αγώνων, εν τέλει έγραψε ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές αγωνιστικών αυτοκινήτων. Αποτέλεσε τον βασικό εμπνευστή πολλών μονοθεσίων που έφεραν επανάσταση στη Formula 1 – μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Lotus 25, 49, 72 και 79. Χάρις σε αυτά τα μονοθέσια, η Lotus γεύτηκε πολλές περιόδους επιτυχιών στο σπορ. Για την ομάδα του οδήγησαν θρύλοι όπως οι Τζιμ Κλαρκ, Γκρέιαμ Χιλ, Γιόχεν Ριντ, Έμερσον Φιτιπάλντι, Μάριο Αντρέτι, Νάιτζελ Μάνσελ και Άιρτον Σένα. Μέχρι σήμερα θεωρείται από πολλούς ως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της Formula 1.

Σαν σήμερα το 1994, ο Μίκαελ Σουμάχερ ολοκλήρωσε ένα πενταήμερο τεστ δοκιμών με την ομάδα της Ligier στο Εστορίλ, παρά το γεγονός πως δεν ήταν οδηγός της γαλλικής ομάδας. Ο Γερμανός πρωταθλητής της F1 για εκείνη τη σεζόν ανέλαβε την οδήγηση μιας JS39B στην πορτογαλική πίστα, έτσι ώστε να συλλέξει δεδομένα για τον κινητήρα V10 της Renault που θα αξιοποιούσε η ομάδα του, Benetton, την επόμενη χρονιά. Το τεστ πραγματοποιήθηκε με σχετική ευκολία καθώς ο Φλάβιο Μπριατόρε, επικεφαλής της Benetton τότε, είχε αναλάβει τα ηνία και της οικονομικά δύσκαμπτης Ligier από τον Μάιο του 1994.

Michael Schumacher, Ligier JS39B Renault V10 during a test session at Estoril 1994. #F1 pic.twitter.com/8H5UkKTOhM — Tests In F1 (@mom4i) June 8, 2022

Σαν σήμερα το 2002, ο αείμνηστος Τζάστιν Ουίλσον εξασφάλισε κάθισμα στο grid της F1 για το 2003, καθώς ο πατέρας του και ο Τζόναθαν Πάλμερ συγκέντρωσαν τα χρήματα που χρειάζονταν ώστε να εξαγοραστεί μια θέση οδηγού στη Minardi. Ο πανύψηλος και ταλαντούχος Βρετανός έκανε καλές εμφανίσεις με το αδύναμο μονοθέσιό της ιταλικής ομάδας και πήρε μετεγγραφή στη Jaguar μεσούσης της σεζόν. Βαθμολογήθηκε στο GP ΗΠΑ αλλά τελικά έμεινε χωρίς ομάδα στο τέλος του 2003, όντας θύμα των παρασκηνιακών πολιτικών εξελίξεων.

Σαν σήμερα το 2007, ο Λιούις Χάμιλτον πιάστηκε από τη γαλλική αστυνομία να κινείται σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Λαόν με 196 χλμ/ώρα. Το όριο ταχύτητας ήταν 130 χλμ/ώρα. Η αστυνομία του επέβαλε πρόστιμο 600 ευρώ και του κατέσχεσε το δίπλωμα για έναν μήνα. Επειδή δεν μπορούσε να οδηγήσει, η αστυνομία τον πήγε μέχρι το ξενοδοχείο που διέμενε.

Φωτογραφίες: superstar_cars/Twitter-X