Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ κέρδισε για πρώτη φορά τον Σένα (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να θυμηθούμε τι έγινε στον τελευταίο αγώνα της Formula 1 στο εντυπωσιακό Λονγκ Μπιτς, καθώς και την αποτυχημένη προσπάθεια του Άιρτον Σένα να κερδίσει για δεύτερη φορά στην πατρίδα του. Επίσης, θα θυμηθούμε την πρεμιέρα του 2011.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1983, έλαβε χώρα το όγδοο και τελευταίο Grand Prix της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Λονγκ Μπιτς. Η πρώτη σειρά εκκίνησης ήταν κατακόκκινη χάρη στις δύο Ferrari 126C2B των Πατρίκ Ταμπέ και Ρενέ Αρνού. Όμως, αυτό που έγινε στον αγώνα ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Οι οδηγοί της McLaren, Τζον Ουάτσον και Νίκι Λάουντα, κατάφεραν να κάνουν ένα απίστευτο 1-2, έχοντας εκκινήσει από τις θέσεις 22 και 23. Μέχρι σήμερα είναι χαμηλότερη θέση εκκίνησης από την οποία προήλθε νίκη σε Grand Prix.

Σαν σήμερα το 1994, πραγματοποιήθηκε το GP Βραζιλίας στην πίστα του Interlagos για το ξεκίνημα της σεζόν στη Formula 1. Τα φώτα ήταν στραμμένα στον τοπικό ήρωα, Άιρτον Σένα, ο οποίος είχε πάρει μετεγγραφή στην πανίσχυρη ομάδα της Williams.



Δυστυχώς για τον ίδιο και τους λάτρεις του, ο αγώνας του έλαβε τέλος στον 55ο γύρο, όταν έχασε τον έλεγχο προσπαθώντας να πιάσει τον επικεφαλής, Μίκαελ Σουμάχερ. Έτσι, ο Γερμανός οδηγός της Benetton κατέκτησε μια άνετη νίκη, αφήνοντας έναν γύρο πίσω τους Ντέιμον Χιλ και Ζαν Αλεζί.

Σαν σήμερα το 2011, με το GP Μπαχρέιν να έχει ακυρωθεί λόγω της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης στη χώρα, η Formula 1 πραγματοποίησε την πρεμιέρα της σεζόν στην Αυστραλία. Το αγωνιστικό τριήμερο μονοπωλήθηκε από τον Σεμπάστιαν Φέτελ και την ταχύτατη Red Bull RB7. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε έναν περίπατο για τον Γερμανό, που κέρδισε με άνεση.



Έκπληξη του Grand Prix ήταν η παρουσία του Βιτάλι Πετρόφ στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο οδηγός της Lotus-Renault αντιστάθηκε στην πίεση του Φερνάντο Αλόνσο της Scuderia Ferrari και έγινε ο πρώτος Ρώσος που ανέβηκε στο βάθρο στη Formula 1. Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Σέρχιο Πέρεζ στο πρωτάθλημα, με την 7η θέση. Ωστόσο, τόσο ο Μεξικανός, όσο και ο teammate του, Καμούι Κομπαγιάσι, αποκλείστηκαν από τα τελικά αποτελέσματα λόγω χρήσης παράνομων στοιχείων στις πίσω αεροτομές των μονοθεσίων της Sauber.

Σαν σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. O αγώνας εξελίχθηκε σε «θρίλερ» ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν. Ο Μονεγάσκος πήρε προβάδισμα μετά την πρώτη αλλαγή ελαστικών από τον Σέρχιο Πέρεζ και το κράτησε για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με τον Ολλανδό να τον καταδιώκει. Στους τελευταίους 10 γύρους η μάχη «άναψε» για τα καλά με τους Λεκλέρ και Φερστάπεν να αλλάζουν θέσεις δύο φορές. Όμως στον 46ο γύρο ο οδηγός της Red Bull Racing βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, έκανε το προσπέρασμα κι έφτασε στην πρώτη του νίκη στη σεζόν. Τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη F1-75.

