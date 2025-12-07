Δείτε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές από τη χρονιά που θεσπίστηκε η Formula 1, πίσω στο μακρινό 1950.

Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2025 ο Λάντο Νόρις κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Formula 1. O Βρετανός ξεκίνησε 2ος και τερμάτισε 3ος, αποτέλεσμα που ήταν αρκετό ώστε να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς.

O Νόρις πήγε στο Άμπου Ντάμπι με προβάδισμα 12 βαθμών, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσει να κάνει διαχείριση στον αγώνα του και να φτάσει με σχετική άνεση στο πρωτάθλημα. Φέτος ο Βρετανός κατέκτησε 7 νίκες και 7 pole position και έγινε ο πρώτος πρωταθλητής της McLaren μετά τον Λιούις Χάμιλτον το 2008.

Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1

Από τους 781 οδηγούς (από 41 διαφορετικές εθνικότητες) που έχουν πάρει εκκίνηση σε Grand Prix από το 1950 όταν και θεσπίστηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1, οι τίτλοι έχουν κατακτηθεί από 35 εξ αυτών. Ας τους δούμε αναλυτικά.