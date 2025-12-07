F1 - H «χρυσή» λίστα των πρωταθλητών από το 1950 έως σήμερα

Στάθης Κοκκορόγιαννης
F1 - H «χρυσή» λίστα των πρωταθλητών από το 1950 έως σήμερα
Δείτε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές από τη χρονιά που θεσπίστηκε η Formula 1, πίσω στο μακρινό 1950.

Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2025 ο Λάντο Νόρις κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Formula 1. O Βρετανός ξεκίνησε 2ος και τερμάτισε 3ος, αποτέλεσμα που ήταν αρκετό ώστε να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς.

O Νόρις πήγε στο Άμπου Ντάμπι με προβάδισμα 12 βαθμών, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσει να κάνει διαχείριση στον αγώνα του και να φτάσει με σχετική άνεση στο πρωτάθλημα. Φέτος ο Βρετανός κατέκτησε 7 νίκες και 7 pole position και έγινε ο πρώτος πρωταθλητής της McLaren μετά τον Λιούις Χάμιλτον το 2008.

Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1

Από τους 781 οδηγούς (από 41 διαφορετικές εθνικότητες) που έχουν πάρει εκκίνηση σε Grand Prix από το 1950 όταν και θεσπίστηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1, οι τίτλοι έχουν κατακτηθεί από 35 εξ αυτών. Ας τους δούμε αναλυτικά.

ΟδηγόςΧώραΤίτλοιΧρονιές
Λιούις ΧάμιλτονΜ. Βρετανία72008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Μίκαελ ΣουμάχερΓερμανία71994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Χουάν Μανουέλ ΦάντζιοΑργεντινή51951, 1954, 1955, 1956, 1957
Μαξ ΦερστάπενΟλλανδία42021, 2022, 2023, 2024
Αλέν ΠροστΓαλλία41985, 1986, 1989, 1993
Σεμπάστιαν ΦέτελΓερμανία42010, 2011, 2012, 2013
Τζακ ΜπράμπαμΑυστραλία31959, 1960, 1966
Τζάκι ΣτιούαρτΜ. Βρετανία31969, 1971, 1973
Νίκι ΛάουνταΑυστρία31975, 1977, 1984
Νέλσον ΠικέΒραζιλία31981, 1983, 1987
Άιρτον ΣέναΒραζιλία31988, 1990, 1991
Αλμπέρτο ΑσκάριΙταλία21952, 1953
Γκρέιαμ ΧιλΜ. Βρετανία21962, 1968
Τζιμ ΚλαρκΜ. Βρετανία21963, 1965
Έμερσον ΦιτιπάλντιΒραζιλία21972, 1974
Μίκα ΧάκινενΦινλανδία21998, 1999
Φερνάντο ΑλόνσοΙσπανία22005, 2006
Τζουζέπε ΦαρίναΙταλία11950
Μάικ ΧόθορνΜ. Βρετανία11958
Φιλ ΧιλΗΠΑ11961
Τζον ΣέρτιςΜ. Βρετανία11964
Ντένι ΧιούλμΝέα Ζηλανδία11967
Γιόχεν ΡιντΑυστρία11970
Τζέιμς ΧαντΜ. Βρετανία11976
Μάριο ΑντρέτιΗΠΑ11978
Τζόντι ΣέκτερΝ. Αφρική11979
Άλαν ΤζόουνςΑυστραλία11980
Κέκε ΡόσμπεργκΦινλανδία11982
Νάιτζελ ΜάνσελΜ. Βρετανία11992
Ντέιμον ΧιλΜ. Βρετανία11996
Ζακ ΒιλνέβΚαναδάς11997
Κίμι ΡάικονενΦινλανδία12007
Τζένσον ΜπάτονΜ. Βρετανία12009
Νίκο ΡόσμπεργκΓερμανία12016
Λάντο ΝόριςΜ. Βρετανία12025

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: McLaren media

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 