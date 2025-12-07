F1 - H «χρυσή» λίστα των πρωταθλητών από το 1950 έως σήμερα
Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι του 2025 ο Λάντο Νόρις κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Formula 1. O Βρετανός ξεκίνησε 2ος και τερμάτισε 3ος, αποτέλεσμα που ήταν αρκετό ώστε να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς.
O Νόρις πήγε στο Άμπου Ντάμπι με προβάδισμα 12 βαθμών, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσει να κάνει διαχείριση στον αγώνα του και να φτάσει με σχετική άνεση στο πρωτάθλημα. Φέτος ο Βρετανός κατέκτησε 7 νίκες και 7 pole position και έγινε ο πρώτος πρωταθλητής της McLaren μετά τον Λιούις Χάμιλτον το 2008.
Mission accomplished 👊#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/uiinMZHKrz— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1
Από τους 781 οδηγούς (από 41 διαφορετικές εθνικότητες) που έχουν πάρει εκκίνηση σε Grand Prix από το 1950 όταν και θεσπίστηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1, οι τίτλοι έχουν κατακτηθεί από 35 εξ αυτών. Ας τους δούμε αναλυτικά.
|Οδηγός
|Χώρα
|Τίτλοι
|Χρονιές
|Λιούις Χάμιλτον
|Μ. Βρετανία
|7
|2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
|Μίκαελ Σουμάχερ
|Γερμανία
|7
|1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
|Χουάν Μανουέλ Φάντζιο
|Αργεντινή
|5
|1951, 1954, 1955, 1956, 1957
|Μαξ Φερστάπεν
|Ολλανδία
|4
|2021, 2022, 2023, 2024
|Αλέν Προστ
|Γαλλία
|4
|1985, 1986, 1989, 1993
|Σεμπάστιαν Φέτελ
|Γερμανία
|4
|2010, 2011, 2012, 2013
|Τζακ Μπράμπαμ
|Αυστραλία
|3
|1959, 1960, 1966
|Τζάκι Στιούαρτ
|Μ. Βρετανία
|3
|1969, 1971, 1973
|Νίκι Λάουντα
|Αυστρία
|3
|1975, 1977, 1984
|Νέλσον Πικέ
|Βραζιλία
|3
|1981, 1983, 1987
|Άιρτον Σένα
|Βραζιλία
|3
|1988, 1990, 1991
|Αλμπέρτο Ασκάρι
|Ιταλία
|2
|1952, 1953
|Γκρέιαμ Χιλ
|Μ. Βρετανία
|2
|1962, 1968
|Τζιμ Κλαρκ
|Μ. Βρετανία
|2
|1963, 1965
|Έμερσον Φιτιπάλντι
|Βραζιλία
|2
|1972, 1974
|Μίκα Χάκινεν
|Φινλανδία
|2
|1998, 1999
|Φερνάντο Αλόνσο
|Ισπανία
|2
|2005, 2006
|Τζουζέπε Φαρίνα
|Ιταλία
|1
|1950
|Μάικ Χόθορν
|Μ. Βρετανία
|1
|1958
|Φιλ Χιλ
|ΗΠΑ
|1
|1961
|Τζον Σέρτις
|Μ. Βρετανία
|1
|1964
|Ντένι Χιούλμ
|Νέα Ζηλανδία
|1
|1967
|Γιόχεν Ριντ
|Αυστρία
|1
|1970
|Τζέιμς Χαντ
|Μ. Βρετανία
|1
|1976
|Μάριο Αντρέτι
|ΗΠΑ
|1
|1978
|Τζόντι Σέκτερ
|Ν. Αφρική
|1
|1979
|Άλαν Τζόουνς
|Αυστραλία
|1
|1980
|Κέκε Ρόσμπεργκ
|Φινλανδία
|1
|1982
|Νάιτζελ Μάνσελ
|Μ. Βρετανία
|1
|1992
|Ντέιμον Χιλ
|Μ. Βρετανία
|1
|1996
|Ζακ Βιλνέβ
|Καναδάς
|1
|1997
|Κίμι Ράικονεν
|Φινλανδία
|1
|2007
|Τζένσον Μπάτον
|Μ. Βρετανία
|1
|2009
|Νίκο Ρόσμπεργκ
|Γερμανία
|1
|2016
|Λάντο Νόρις
|Μ. Βρετανία
|1
|2025