Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι οδηγοί της Formula 1 στον τελευταίο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγη ώρα απέμεινε για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στη Λουσέιλ στο περιθώριο του Grand Prix Κατάρ. Οι κατατακτήριες σπριντ που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας χάρισαν ένα συναρπαστικό grid για σήμερα.

Η διάρκεια του Αγώνα Σπριντ θα είναι 19 γύροι. Με το όριο 25 γύρων ανά σετ ελαστικών και τα νέα ανησυχητικά ευρήματα της Pirelli, υπάρχουν φόβοι για κλαταρίσματα που μπορεί να επηρεάσουν το πρωτάθλημα.

A tough Friday for Max 😖



He starts Saturday's #F1Sprint from P6 on the grid #F1 #QatarGP pic.twitter.com/IlUICpKXP2 — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Η μεγάλη ευκαιρία του Πιάστρι

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση και εξασφάλισε τη sprint pole στο 2025 με νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας. Δίπλα του θα έχει τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να ψάχνει την πρώτη του νίκη σε Αγώνα Σπριντ στην καριέρα του.

Ο Λάντο Νόρις θα ξεκινήσει από την 3η θέση και θέλει να μόνο να πάει πιο μπροστά, καθώς το μυαλό του είναι φυσικά στο πρωτάθλημα οδηγών. Τέταρτος θα ξεκινήσει τον αγώνα o Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, με τον Ισπανό να ψάχνει βαθμούς στη Λουσέιλ.

"Nice to be back"



Oscar Piastri scores his first pole (of any kind) since August 👏👏#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/NIS4Qn3nkk November 28, 2025

Ο Φερστάπεν έχει δύσκολο έργο μπροστά του

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους δύο οδηγούς της Red Bull Racing. O Γιούκι Τσουνόντα κέρδισε τον Μαξ Φερστάπεν για πρώτη φορά εφέτος, με τον Ολλανδό να έχει πολλά παράπονα από το στήσιμο της RB21. O Ολλανδός είναι 24 βαθμούς πίσω από τον Λάντο Νόρις στη βαθμολογία και το τελευταίο που θέλει είναι να χάσει κι άλλο έδαφος.

Οι Κίμι Αντονέλι με Mercedes και Κάρλος Σάινθ με Williams βρίσκονται στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης, ενώ από τις θέσεις 9 και 10 θα ξεκινήσουν οι Σάρλ Λεκλέρ με Ferrari και Άλεξ Άλμπον με Williams.

Από το pitlane θα ξεκινήσουν οι οδηγοί της Alpine, o Λανς Στρολ και ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς άλλαξαν set-up στα μονοθέσιά τους.

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ διάρκειας 19 γύρων. Συντονιστείτε από τις 15:40 στο LIVE μας ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.