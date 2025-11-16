MV Agusta 5C Concept: Ετοιμάζεται πεντακύλινδρος κινητήρας με 240+ ίππους

Αυτή η ολοκαίνουργια πλατφόρμα κινητήρα 5 κυλίνδρων «quadrato» αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στις επιδόσεις, την καινοτομία και την ιταλική μηχανική αριστεία.

Με αυτά τα λόγια ξεκινά το δελτίο τύπου της MV Agusta, που μετά την απροσδόκητη εμφάνιση της ιδέας ενός 5κύλινδρου κινητήρα στην EICMA 2025 είναι περήφανη που μοιράζεται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το αριστούργημα μηχανικής, του οποίου η ανάπτυξη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στα κεντρικά γραφεία της μάρκας στη Schiranna της Ιταλίας. Ανεπτυγμένη για να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες σε πολλαπλές κατηγορίες, από Supersport έως Naked και Touring, αυτή η νέα πλατφόρμα σηματοδοτεί ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός στη συνεχή επιδίωξη της MV Agusta για τελειότητα. Με ένα εύρος κυβισμού από 850 έως 1150cc, η πλατφόρμα είναι ικανή να αποδίδει πάνω από 240 ίππους σε περισσότερες από 16.000 στροφές(!), καθώς και ροπή 135 Nm στις 8.500, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική ομαλότητα και συμπαγή κατασκευή.

Με βάρος κάτω από 60 κιλά, αυτή η 5κύλινδρη μονάδα ισχύος συνδυάζει ελαφρύ βάρος, ισορροπία και προηγμένη ηλεκτροκίνηση, διαθέτοντας τόσο ηλεκτρική αντλία νερού όσο και ηλεκτρική αντλία λαδιού για βελτίωση της απόδοσης και της απόκρισης. Η αρχιτεκτονική του προσφέρει εγγενή πλεονεκτήματα: χάρη στη μοναδική σειρά ανάφλεξης των 5 κυλίνδρων, ο κινητήρας επιτυγχάνει εξαιρετική απόδοση ροπής και οδηγική άνεση χωρίς την ανάγκη μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων, εξασφαλίζοντας τόσο χρηστικότητα στις χαμηλές στροφές όσο και ξέσπασμα της ισχύος στις υψηλές. Μια ξεχωριστή διάταξη στροφαλοθαλάμου με διαμόρφωση "U" προσφέρει αξιοσημείωτη ομαλότητα και μειωμένους κραδασμούς. Το αποτέλεσμα είναι ένας στενότερος κινητήρας από έναν τετρακύλινδρο σε σειρά και κοντύτερος από έναν V4, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για συμπαγή σχεδιασμό υψηλών επιδόσεων.

Το ντεμπούτο του 5κύλινδρου κινητήρα έχει προγραμματιστεί για ένα μοντέλο που δεν υπάρχει σήμερα στη γκάμα της εταιρείας και το οποίο θα αποκαλυφθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.