Ο Ολλανδός έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα που πήρε στον αγώνα της Formula 1 στο Σάο Πάουλο έχοντας εκκινήσει από το pit-lane.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε για ακόμη μία φορά να εντυπωσιάσει, κατακτώντας την 3η θέση στο Grand Prix Βραζιλίας ύστερα από έναν αγώνα που ξεκίνησε με όλους τους οιωνούς εναντίον του. Έτσι, κατάφερε να χάσει μόλις 10 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις στη βαθμολογία, με τον Βρετανό να κερδίζει τον αγώνα στο Ιντερλάγκος.

Η απόφαση που «έφτιαξε» τον αγώνα του

Ο Ολλανδός εκκίνησε από το pit-lane, έπειτα από απόφαση της Red Bull Racing να αλλάξει ριζικά το set-up του μονοθεσίου του, όπως επίσης και τον κινητήρα. Στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου κατετάγη μόλις 16ος, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή σχεδίων των «ταύρων».

Έχοντας στήσιμο αποκλειστικά για αγώνα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους οδηγούς και πολλά σετ φρέσκων ελαστικών, είχε εξαιρετικό ρυθμό και κατάφερε να πάρει ένα φοβερό αποτέλεσμα.

Ένα αποτέλεσμα που τον γεμίζει υπερηφάνεια

Μετά το τέλος του αγώνα στη Βραζιλία, ο Φερστάπεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνισή του, παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη.

«Ο αγώνας ήταν γεμάτος δράση. Έπρεπε να προσπεράσω πολλά μονοθέσια ξεκινώντας από το pit-lane. Ο ρυθμός μας ήταν πολύ καλός σε όλα τα stints. Να βρίσκομαι στο βάθρο, ειλικρινά δεν το περίμενα καθόλου — ειδικά μετά το κλατάρισμα στην αρχή που μας ανάγκασε να μπούμε ξανά στα pits. Αυτό είναι ένα απίστευτο αποτέλεσμα για εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για όλη την ομάδα», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Για την αντεπίθεση της Red Bull μετά τις κακές κατατακτήριες δοκιμές, ο Φερστάπεν είπε: «Η χθεσινή μέρα ήταν πολύ δύσκολη. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να βρίσκουμε χρόνο ανά γύρο και ευτυχώς το πετύχαμε σήμερα. Να τερματίσω μόνο δέκα δευτερόλεπτα από την κορυφή είναι απίστευτο».

