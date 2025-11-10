Σαν Σήμερα: Το εκπληκτικό κατόρθωμα του Μάρκεθ (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μία ακόμη ξεχωριστή ημέρα για τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Συνολικά τρεις γεννήσεις έλαβαν χώρα, οδηγών που άφησαν τη δική τους ιστορία στη Formula 1 και όχι μόνο. Επιπλέον στο MotoGP, θα μάθουμε για τον άθλο του Μαρκ Μάρκεθ που πραγματοποίησε κάτι ασύλληπτο για τη σύγχρονη ιστορία του σπορ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε ο Λουσιέν Μπιανκί, συγγενικό πρόσωπο του αείμνηστου, Ζιλ Μπιανκί (σ.σ. ήταν αδερφός του παππού του) και οδηγός αγώνων. Ο Λουσιέν έτρεξε σε 17 Grand Prix της F1, ανεβαίνοντας μία φορά στο βάθρο, με μια τρίτη θέση στο Grand Prix του Μονακό το 1968. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε και στις 24 ώρες Λε Μαν, παίρνοντας τη νίκη με ένα Ford GT40, το οποίο μοιράστηκε με τον Πέδρο Ροντρίγκεζ. Δυστυχώς σκοτώθηκε στις 30 Μαρτίου του 1969, σε δοκιμές με μια Alfa Romeo για τον αγώνα του Μαν.

Σαν σήμερα το 1965, γεννήθηκε ο Έντι Ιρβάιν. Ο Ιρλανδός έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 1993 με την ομάδα της Jordan και, το 1996, πήγε στη Ferrari κατά «παραγγελία» του Μίκαελ Σουμάχερ. Πήρε συνολικά 4 νίκες μέσα στο 1999 και υπήρξε διεκδικητής του τίτλου, εκμεταλλευόμενος και τον τραυματισμό του σαφώς ανώτερου teammate του στο Σίλβερστον. Το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν το έχασε για 2 βαθμούς. Από το 2000 έως και το 2002 αγωνίστηκε στην πολλά υποσχόμενη αλλά, εν τέλει, μέτρια ομάδα της Jaguar, με την οποία έκλεισε και την καριέρα του.

Σαν σήμερα το 1989, γεννήθηκε ο Μπρέντον Χάρτλεϊ. Ο Νεοζηλανδός ξεκίνησε ως οδηγός στην Ακαδημία της Red Bull Racing, ωστόσο γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στους αγώνες αντοχής. Έγινε εργοστασιακός οδηγός της Porsche με την οποία πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο WEC το 2015. Το 2017 διπλασίασε τους τίτλους του, ενώ κατέκτησε τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν. Αγωνίστηκε στη Formula 1 το 2018 με την Toro Rosso. Επέστρεψε στους αγώνες αντοχής και το WEC με την Toyota και μέχρι σήμερα έχει κερδίσει δύο ακόμη τίτλους και δύο νίκες στο Μαν.

Σαν σήμερα το 2013, ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix της Βαλένθια και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο, στην πρώτη του μάλιστα σεζόν στο MotoGP. Ο τελευταίος που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Κένι Ρόμπερτς, το 1978. Νικητής του αγώνα ήταν ο Χόρχε Λορένθο, ο οποίος έχασε τον τίτλο για μόλις 4 βαθμούς. Ο αναβάτης της Yamaha άφησε πίσω του τον teammate του Μάρκεθ, Ντάνι Πεντρόσα.

Φωτογραφίες: motogp/Twitter-X