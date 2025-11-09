Yamaha R7 2026: Βήμα μπροστά με ηλεκτρονικό εξοπλισμό από τη ναυαρχίδα R1

Το δημοφιλές μεσαίου κυβισμού Supersport R7 της Yamaha ανεβαίνει σε νέα ύψη για το 2026, με στόχο να γίνει ακόμα πιο επιθυμητό σε ανήσυχους αναβάτες που αρέσκονται στη σπορ οδήγηση.

Από την παρουσίαση του πρώτου R1 το 1998, κάθε μοντέλο της σειράς R ερχόταν στη ζωή απευθυνόμενο σε αναβάτες που ήθελαν και θέλουν να βιώσουν το σπορ DNA της Yamaha. Η παρουσίαση του R7 με κινητήρα CP2 το 2021 έγινε για να προσελκύσει ένα νεότερο κοινό και να μυήσει τη νέα γενιά αγωνιζόμενων.

Η εξέλιξη της κατηγορίας Supersport στην αγωνιστική σκηνή έφερε στο R7 σημαντικές επιτυχίες τόσο στην πίστα όσο και στο δρόμο, με δημοφιλή προγράμματα R7 Cup σε όλη την Ευρώπη να συγκεντρώνουν απειράριθμους νέους αναβάτες στις πίστες. Ήταν επίσης η μοναδική μοτοσικλέτα που επιλέχθηκε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Γυναικών που ξεκίνησε το 2024. Η σημασία της κατηγορίας Supersport μεσαίου κυβισμού αυξάνεται περαιτέρω το 2026 με την εισαγωγή του ολοκαίνουργιου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Sportbike της FIM, στο οποίο φυσικά θα δώσει το παρόν και το νέο R7.

Πάμε στο 2026

Το νέο R7 ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά και το κάνει αυτό γιατί πλέον έχει δεχθεί τόσο βελτιώσεις στο πλαίσιο όσο και προηγμένη τεχνολογία στα συστατικά του στοιχεία. Έμφαση δόθηκε στα ηλεκτρονικά συστήματα, σε μια προσπάθεια των μηχανικών της εταιρείας να δημιουργήσουν ένα τέλεια ισορροπημένο μοντέλο Supersport μεσαίου κυβισμού.

Yamaha Chip Controlled Throttle (Y-CCT)

Στάνταρ πλέον αυτό το καινοτόμο σύστημα ride by wire, το οποίο μέσω της ECU ανιχνεύει τις μετατοπίσεις του γκαζιού από τον αναβάτη και υπολογίζει άμεσα τον βαθμό ανοίγματος που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ομαλότερη καμπύλη ροπής σε όλο το φάσμα των στροφών του κινητήρα CP2 των 689cc. Επιπλέον, η εισαγωγή του YCC-T ανοίγει έναν εντελώς νέο κόσμο για το R7 σε ότι αφορά τα ηλεκτρονικά, παρέχοντας προγράμματα οδήγησης και ηλεκτρονικά βοηθήματα. Ακολουθώντας τα βήματα του R9 , επιτρέπει στους αναβάτες να εκμεταλλεύονται το πακέτο στο μέγιστο βαθμό.

IMU 6 αξόνων και Cornering λειτουργίες

Η νέα σουίτα πλήρως προσαρμόσιμων ηλεκτρονικών βοηθημάτων για τον αναβάτη λειτουργεί σε συνδυασμό με την εμπνευσμένη από το R1 μονάδα IMU 6 αξόνων. Μετρώντας συνεχώς την επιτάχυνση προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον εγκάρσιο, τον διαμήκη και τον κατακόρυφο άξονα της μοτοσικλέτας, η IMU 6 αξόνων στέλνει δεδομένα στην ECU σε πραγματικό χρόνο, η οποία με τη σειρά της ελέγχει τη νέα σουίτα ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Περιλαμβάνονται τρία προγράμματα παροχής ισχύος, τα οποία μεταβάλλουν την απόκριση του γκαζιού και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, από σπορ σε πιο ήπια απόδοση. Ένα τριών σταδίων και ευαίσθητο ως προς την κλίση σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) ανιχνεύει τη διαφορά στην ταχύτητα περιστροφής των δύο τροχών και ομαλοποιεί την παροχή ισχύος για να διατηρηθεί η πρόσφυση στο πίσω μέρος όταν είναι απαραίτητο.

Το Slide Control (SCS) είναι επίσης διαθέσιμο. Με τρία επίπεδα υποστήριξης, ανιχνεύει τυχόν ολισθήσεις του πίσω μέρους και ρυθμίζει την ισχύ του κινητήρα, ενώ το Lift Control (LIF) ανιχνεύει πότε ο μπροστινός τροχός σηκώνεται από το έδαφος κατά την επιτάχυνση και ρυθμίζει την ισχύ του κινητήρα για να ελέγξει το επίπεδο ανύψωσης.

Σε περίπτωση που το R7 αρχίσει να ολισθαίνει όταν βυθίζεται το πιρούνι κατά το φρενάρισμα, το σύστημα ελέγχου πέδησης (BC) θα τροποποιήσει ανάλογα την πίεση στα φρένα για να την αντισταθμίσει, ενώ ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης φρεναρίσματος του κινητήρα (EBM) μπορεί να αλλάξει μεταξύ δύο επιπέδων, για να αυξήσει ή να μειώσει το επίπεδο φρεναρίσματος του κινητήρα κατά το κλείσιμο του γκαζιού ή το κατέβασμα ταχύτητας κατά την οδήγηση σε πίστα. Για πρόσθετη υποστήριξη αν μπλοκάρει ο πίσω τροχός λόγω υπερβολικού φρεναρίσματος του κινητήρα, το σύστημα Back Slip Regular (BSR) ελέγχει τη ροπή του κινητήρα για να τροποποιήσει τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας. Επίσης, αυτό το σύστημα παρέχει εμπιστοσύνη σε περιπτώσεις χαμηλής πρόσφυσης.

Για βέλτιστες εκκινήσεις σε αγώνα διαθέσιμο είναι το σύστημα Launch Control (LC), ενώ ένα ακόμη πλεονέκτημα για την οδήγηση στην πίστα είναι η δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS στον πίσω τροχό. Η σουίτα ηλεκτρονικών βοηθημάτων έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σε όλους τους αναβάτες ένα βέλτιστο επίπεδο υποστήριξης που ταιριάζει με την οδηγική τους εμπειρία. Περιλαμβάνονται πιο παρεμβατικές, υψηλές ρυθμίσεις για τους άπειρους αναβάτες, καθώς και ένα χαμηλότερο επίπεδο υποστήριξης για τους πιο έμπειρους. Τα βοηθήματα για τον αναβάτη μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν πλήρως, για καλύτερο έλεγχο στην πίστα από αναβάτες με υψηλό επίπεδο εμπειρίας.

Προσαρμόσιμα προγράμματα οδήγησης

Μετά τα R1 και R9 ήρθε η σειρά και του R7 να αποκτήσει το Yamaha Ride Control (YRC), το οποίο επιτρέπει στους αναβάτες να επιλέγουν τα χαρακτηριστικά και τον βαθμό ισχύος του κινητήρα από τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις ή τις συνθήκες οδήγησης. Οι τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες οδήγησης περιλαμβάνουν τα modes Sport, Street και Rain, οι οποίες διαθέτουν εργοστασιακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες και συμπληρώνονται με την επιλογή της δημιουργίας δύο προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, οι οποίες επιτρέπουν στον αναβάτη να επιλέγει χειροκίνητα τις δικές του μέσω της εφαρμογής MyRide της Yamaha.

Quickshifter 3ης γενιάς

Για πιο δυναμικές, γραμμικές και σπορ αλλαγές ταχυτήτων, ο αριθμός των δοντιών στα γρανάζια έχει αυξηθεί από πέντε σε έξι για την πρώτη έως και την τρίτη ταχύτητα. Η γωνία των γραναζιών του κιβωτίου τροποποιήθηκε και για την τέταρτη έως την έκτη σχέση. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται η επίδραση στη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας όταν ανοίγει και κλείνει το γκάζι. Η συνολική εμπειρία της αλλαγής ταχυτήτων βελτιώνεται περαιτέρω με την εισαγωγή του συστήματος γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων (QSS) τρίτης γενιάς της Yamaha, το οποίο επιτρέπει ανεβάσματα και κατεβάσματα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη μέσω διαφορετικών ρυθμίσεων. Η Ρύθμιση 1 επιτρέπει ανεβάσματα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, ενώ η Ρύθμιση 2 επιτρέπει κατεβάσματα ταχυτήτων κατά την επιτάχυνση και ανεβάσματα κατά την επιβράδυνση, ώστε να ταιριάζει σε ένα ευρύτερο φάσμα σεναρίων, τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα.

Νέο πλαίσιο

Στην αναζήτηση βελτιωμένης ακαμψίας και αύξησης της ευστάθειας, σχεδόν κάθε στοιχείο του πλαισίου του R7 έχει αλλάξει και βελτιστοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης των σωλήνων, της διαμέτρου, του πάχους και της ενίσχυσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η στρεπτική, η διαμήκης και η πλευρική ακαμψία έχουν βελτιωθεί, αν και έχει διατηρηθεί το ίδιο βάρος με το προηγούμενο πλαίσιο. Για να προσαρμοστεί στην αυξημένη ακαμψία, το κεντρικό στήριγμα χρησιμοποιεί πλέον χαλύβδινες πλάκες με πλαστικά καλύμματα. Παράλληλα, έχουν βελτιστοποιηθεί η απόκριση της μοτοσυκλέτας στις εντολές του αναβάτη και η ανατροφοδότηση από τα ελαστικά. Το ψαλίδι έχει επίσης επανασχεδιαστεί για να προσφέρει πιο σαφή ανάδραση από το δρόμο.

Η τριπλή βάση του τιμονιού διαθέτει νέο σχήμα, ενώ έχουν αφαιρεθεί τα παχύτερα μέρη της προηγούμενης βάσης για βελτιστοποίηση της αίσθησης και της αντοχής. Για να συμπληρωθεί το πλαίσιο με τις τροποποιήσεις, το ανεστραμμένο μπροστινό πιρούνι 41mm διαθέτει πλέον ράβδους αλουμινίου (και όχι χάλυβα), μειώνοντας το συνολικό βάρος κατά 350g. Το πιρούνι είναι πλέον πλήρως ρυθμιζόμενο ως προς την προφόρτιση, την επαναφορά και την απόσβεση συμπίεσης και επιτρέπει ακαριαίες αλλαγές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του αναβάτη και τα διάφορα σενάρια οδήγησης. Για πρώτη φορά το R7 εφοδιάζεται με τους σφυρήλατους τροχούς Spin Forged της Yamaha, οι οποίοι όχι μόνο μειώνουν σημαντικά το βάρος αλλά και την αδράνεια στους τροχούς, επιτρέποντας ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο χειρισμό. Οι τροχοί είναι εξοπλισμένοι με τα ελαστικά Battlax Hypersport S23 της Bridgestone.

Εργονομία

Η θέση οδήγησης έχει τροποποιηθεί για να βελτιωθεί η συνολική προσβασιμότητα και η άνεση στην οδήγηση, με το επανατοποθετημένο τιμόνι να διευκολύνει την κίνηση του άνω μέρους του σώματος και με το επανασχεδιασμένο ρεζερβουάρ καυσίμου να επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία μετατόπισης του σώματος, προς τα εμπρός και προς τα πίσω στη σέλα της μοτοσυκλέτας. Το χαμηλότερο ύψος της σέλας κατά 5mm (από 835 στα 830) έχει ως αποτέλεσμα ένα πλαίσιο που επιτρέπει πιο εύκολη πρόσβαση. Μια πιο δυναμικής εμφάνισης σέλα ευθυγραμμίζει το R7 με τα R1 και R9. Το R7 διαθέτει πλέον τα μαρσπιέ του R1, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή βάρους επάνω τους και να ενισχύεται η σταθερότητα του κάτω μέρους του σώματος του αναβάτη κατά τη διάρκεια των στροφών

Οθόνη με συνδεσιμότητα

Η έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών παρέχει την επιλογή μεταξύ τεσσάρων θεμάτων θέασης. Εκτός από αυτά που είναι προσανατολισμένα στο δρόμο, το Track Mode εμφανίζει μόνο τις σχετικές πληροφορίες, εστιάζοντας στο χρονόμετρο για μια πραγματικά αγωνιστική διαμόρφωση. Μπορεί να συνδεθεί με smartphone με χρήση της εφαρμογής MyRide της Yamaha, μέσω της ενσωματωμένης μονάδας ελέγχου επικοινωνίας (CCU) της μοτοσικλέτας. Αυτή η πλήρης συνδεσιμότητα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης διαφόρων πληροφορίων και εικόνων στην οθόνη. Συμπεριλαμβάνονται τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα και ενημερώσεις για τον καιρό, ενώ ένα πλήρες σύστημα πλοήγησης είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής Garmin StreetCross. Η εφαρμογή MyRide μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του YRC, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων λειτουργιών YRC ακόμα και όταν είναι μακριά από τη μοτοσυκλέτα. Έως και 40 διαφορετικές παραλλαγές των προγραμμάτων μπορούν να αποθηκευτούν στην εφαρμογή για να ταιριάζουν σε συγκεκριμένες συνθήκες του δρόμου ή της πίστας και στη συνέχεια, να μεταφερθούν στη μοτοσυκλέτα όταν θα βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Y-TRAC REV

Η νέα εφαρμογή Y-TRAC Rev, η οποία παρουσιάστηκε με το R9 του 2025, προσφέρει στους αναβάτες την εμπειρία ενός επαγγελματία οδηγού αγώνων, με ειδικά μέσα παρακολούθησης δεδομένων και δυνατότητα επικοινωνίας με τον αναβάτη μέσω της ομάδας πιτ. Με την εφαρμογή Y-Trac οι αναβάτες μπορούν να καταγράφουν τους χρόνους γύρων και ενδιάμεσων τομέων, καθώς και τα δεδομένα της μοτοσυκλέτας, όπως η γωνία κλίσης, οι στροφές του κινητήρα, η επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο, η ταχύτητα, η θέση του γκαζιού και το επίπεδο παρέμβασης των ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως ο έλεγχος πρόσφυσης. Ο αναβάτης μπορεί στη συνέχεια να αναλύσει αυτά τα δεδομένα ή να τα συγκρίνει με δεδομένα άλλων αναβατών, επιτρέποντάς τους να βελτιώνουν τους χρόνους τους και να βελτιστοποιούν τις ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας, όπως ακριβώς γίνεται στο MotoGP.

Το Y-TRAC Rev χρησιμοποιεί δεδομένα τοποθεσίας GPS από το smartphone του αναβάτη. Επιπλέον, εάν ο αναβάτης προτιμά να χρησιμοποιήσει μια εξωτερική μονάδα GPS στη μοτοσυκλέτα του, το Y-TRAC Rev υποστηρίζει και το Garmin GLO2. Η εφαρμογή Y-TRAC Rev προσφέρει επίσης την επιλογή ενός «Εικονικού Pitboard», όπου τα μέλη της ομάδας του αναβάτη μπορούν να στείλουν μηνύματα στην οθόνη του ενώ βρίσκεται στην πίστα. Οι ιδιοκτήτες του R7 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Y-TRAC Rev δωρεάν, αλλά χρειάζονται premium συνδρομή για να ξεκλειδώσουν απεριόριστα αρχεία καταγραφής.

Σχεδίαση επόμενης γενιάς

Η αισθητική ήταν πάντα κυρίαρχη στο DNA της σειράς R, με κάθε μοντέλο να έχει σημαντικές σχεδιαστικές επιρροές από τη μοτοσυκλέτα YZR-M1 MotoGP. Το νέο R7 δεν διαφέρει. Διατηρεί πολύ ξεχωριστά χαρακτηριστικά όπως ο αποκλειστικός αγωγός σε σχήμα «Μ», αποκτώντας παράλληλα μια κομψή, νέα εμφάνιση που ευθυγραμμίζει την αισθητική με ολόκληρη τη σειρά R. Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση της μετωπικής επιφάνειας. Το πλάτος του φέρινγκ έγινε πιο λεπτό, ώστε να επιτευχθούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα αεροδυναμικής απόδοσης. Το R7 διατηρεί τον ενιαίο κεντρικό προβολέα, ο οποίος είναι τοποθετημένος μέσα στο εμβληματικό «M» για να διατηρούνται οι στενές διαστάσεις μπροστά και να ελαχιστοποιείται το βάρος, ενώ ένα νέο κρύσταλλο προσφέρει αυξημένη αεροδυναμική απόδοση. Οι αλλαγές που έγιναν στο σχήμα της αεροτομής κάτω από τον προβολέα βελτιώνουν τη ροή του αέρα και επιτρέπουν την κατεύθυνση μεγαλύτερου όγκου αέρα προς το ψυγείο. Τα φλας είναι πλέον ενσωματωμένα στους καθρέφτες και σε συνδυασμό με τα μικρότερα φώτα τονίζουν τη λεπτή εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

Γιορτή για τα 70 χρόνια

Η Yamaha Motor Company έκλεισε τα 70 χρόνια λειτουργίας της το 2025 και για να το γιορτάσει το νέο R7 θα είναι διαθέσιμο στα νοσταλγικά χρώματα της 70ης επετείου όπως αυτά παρουσιάστηκαν νωρίτερα φέτος από τις αγωνιστικές ομάδες της Yamaha. Βασισμένος στα εμβληματικά χρώματα της περιορισμένης έκδοσης και αγωνιστικών προδιαγραφών R7 του 1999, ο λευκός και κόκκινος χρωματικός συνδυασμός ξυπνά αναμνήσεις από μοντέλα Supersport της Yamaha από τη δεκαετία του 1990.

Από Απρίλιο η άφιξη

Το R7 αναμένεται να βρίσκεται στους Επίσημους Συνεργάτες της Yamaha τον Απρίλιο του 2026 και σε άγνωστη για την ώρα τιμή. Πέραν του προαναφερθέντος ερυθρόλευκου βαψίματος θα είναι διαθέσιμο και σε δύο ακόμα χρωματισμούς ονόματι Icon Performance και Midnight Black.