Σαν Σήμερα: Η McLaren-Honda πήρε την τελευταία της νίκη στην F1 (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ιστορική η σημερινή ημέρα για τον κόσμο της Formula 1, διότι πριν 32 χρόνια η άκρως επιτυχημένη συνεργασία της McLaren με τη Honda ολοκληρώθηκε με νίκη. Όχι όμως τον οδηγό που θα περίμενε κανείς στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Επιπλέον, για το MotoGP θα θυμηθούμε δύο αγώνες στη Βαλένθια με έναν εκ των δύο να κρίνει τον παγκόσμιο τίτλο ανάμεσα σε δύο teammates.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, ο Μάστεν Γκρέγκορι άφησε την τελευταία του πνοή λόγω καρδιακής προσβολής, σε ηλικία 53 ετών. Έτρεξε σε 38 Grand Prix της F1 οδηγώντας μονοθέσια των Maserati, Cooper, Behra-Porsche, Lotus και BRM. Ο καλύτερος τερματισμός του ήταν η δεύτερη θέση στην Πορτογαλία, το 1959. Ο Γκρέγκορι είναι γνωστός για τη νίκη του στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1965. Τότε είχε μοιραστεί μια Ferrari 250 LM με τον αείμνηστο Γιόχεν Ριντ. Αυτή ήταν και η τελευταία νίκη της ιταλικής φίρμας στον περιβόητο αγώνα αντοχής μέχρι την επιτυχημένη επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία τον περασμένο Ιούνιο.

Σαν σήμερα το 1992, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας με τη McLaren-Honda, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση μεταξύ Άιρτον Σένα και Νάιτζελ Μάνσελ. Οι δύο οδηγοί έδιναν σε εκείνο το σημείο μάχη για τη νίκη. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τις δύο Benetton των Μίκαελ Σουμάχερ και Μάρτιν Μπραντλ. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη για κινητήρα της Honda στην F1, μέχρι το Grand Prix Ουγγαρίας του 2006. Η McLaren έβαλε τέλος στην άκρως επιτυχημένη συνεργασία της με τη Honda και άλλαξε σε κινητήρες της Ford για το 1993. Επέστρεψε σε κινητήρες της ιαπωνικής φίρμας το 2015, με τη νέα συνεργασία ωστόσο να διαρκεί μόλις τρεις σεζόν και να μην αποδίδει καρπούς ούτε στο ελάχιστο.

Σαν σήμερα το 2009, ο Ντάνι Πεντρόσα κυριάρχησε στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο και πήρε τη νίκη στο Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP. Ο Ισπανός εκκίνησε τελικά από την pole position, καθώς ο Κέισι Στόνερ είχε ατύχημα στον γύρο προθέρμανσης και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι δύο αναβάτες της εργοστασιακής Yamaha, Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο.

Σαν σήμερα το 2015, ο Χόρχε Λορένθο κέρδισε το Grand Prix της Βαλένθια και κατέκτησε τον τρίτο του τίτλο στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP. Η νίκη του ωστόσο δεν ήταν εύκολη, καθώς έπρεπε να αντισταθεί στην πίεση των δύο αναβατών της Honda, Μαρκ Μάρκεθ και Ντάνι Πεντρόσα. Τελικά το βάθρο μονοπωλήθηκε από την ισπανική τριπλέτα, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να τερματίζει τέταρτος και να χάνει τον τίτλο από τον teammate του για μόλις 6 βαθμούς.

Φωτογραφίες: legendarysf1/Twitter-X