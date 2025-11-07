O 22χρονος Αργεντινός θα παραμείνει ο teammate του Πιερ Γκασλί και την επόμενη σεζόν της Formula 1.

Μία ακόμα θέση στο grid της Formula 1 για το 2026 βρήκε κάτοχο. Η Alpine F1 Team ανακοίνωσε στο περιθώριο του Grand Prix Βραζιλίας ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Φράνκο Κολαπίντο για την επόμενη σεζόν.

Έτσι το δίδυμο της γαλλικής ομάδας θα παραμείνει ίδιο, με τους Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο να οδηγούν τα μονοθέσια της νέας γενιάς κανονισμών.

O Κολαπίντο έχει λάβει εκκίνηση σε 22 Grand Prix της Formula 1, με καλύτερο αποτέλεσμα την 8η θέση στον αγώνα του Αζερμπαϊτζάν το 2024, με το μονοθέσιο της Williams Racing. Από τους 20 οδηγούς του φετινού πρωταθλήματος είναι ο μοναδικός που δεν έχει ακόμα ούτε έναν βαθμό.

Franco's staying! 🙌



This is your @AlpineF1Team line-up in 2026, with Pierre Gasly joined by Franco Colapinto 👀#F1 pic.twitter.com/3XdF7KJh5n — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.